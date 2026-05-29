Podcast – Δουβλίνο – νήσος Έλις: Μια διαδρομή μετανάστευσης

Για να φτάσει η Ιρλανδία στο σημείο αναπτυγμένου βιοτικού επιπέδου, πέρασε από πολλές φουρτούνες, κυριολεκτικά, αφού οι μετανάστες της ήταν αυτοί που οικοδόμησαν την πατρίδα τους.

Για τον λόγο τούτο, το πλέον αξιοπρόσεκτο και σύγχρονο μουσείο, είναι αυτό της μετανάστευσης, EPIC, όπως ονομάζεται. Εντυπωσιακό στην απλότητα και στην πληρότητα του, το μουσείο είναι μια διαδρομή είκοσι χώρων, που θαρρείς διασχίζει τον Ατλαντικό.

Πρωταγωνιστούν οι εικόνες, οι προσομοιώσεις χώρων και η διαδραστικότητα. Ο θεατής, δηλαδή, εμπλέκεται στην αφήγηση των «μικροχώρων», στο σενάριο το οποίο ξετυλίγεται. Όλα ξεκινούν από την αναχώρηση και τα κίνητρα της μετανάστευσης και καταλήγουν στην επιδραστικότητα των Ιρλανδών, όπου εγκαταστάθηκα. Ένα κτήριο πρώην φυλακές, σήμερα ένα από τα καλύτερα μουσεία της Ευρώπης.

Το EPIC θαρρείς έχει φτιαχτεί για να συνδεθεί με το «αδερφάκι» του, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Νέα Υόρκη. Στο νησί Έλις, εκεί όπου για πάνω από πενήντα χρόνια έσκαγαν τα μεταναστευτικά κύματα, με τα έκπληκτα μάτια να εντυπωσιάζονται από το γειτονικό άγαλμα της Ελευθερίας. Τα ίδια μάτια που εξετάζονταν ενδελεχώς, στο τελωνείο, σήμερα μουσείο, για την διαδεδομένη τότε, μεταδοτική, νόσο των τραχωμάτων. Στη συνέχεια έβλεπαν… τον παράδεισο.

