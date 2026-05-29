ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 18:17
Ο Πολάκης λέει ότι θα πάει στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Νέο μήνυμα προς τον Φάμελλο

Μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο στέλνει ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας πως θα παραστεί στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ της 6ης Ιουνίου.

«Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά μην τα ξαναλέμε», αναφέρει σε ανάρτησή του, επισημαίνοντας πως «πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης».

Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση, τόσο μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ » από τον Αλέξη Τσίπρα, όπως λέει, ο ίδιος και πολλά ακόμη στελέχη θα δώσουν μάχη για την πολιτική και οργανωτική ανασύνταξη του κόμματος, ενώ υπογράφει την ανάρτησή του ως «Παύλος Πολάκης βουλευτής Χανίων, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

H ανάρτησή του

«Εννοείται πως θα παω. Τα είπαμε αυτά μην τα ξαναλέμε ! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει με απόφαση της Κ.Ε. να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης!!

Αυτό θα προσπαθήσουμε! Εγω και παρα πολλοί άλλοι! Γιατί τιμούμε την ιστορία μας ,το έργο μας ,τον αγώνα μας, τη σύγκρουση μας με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή!

Γιατί και ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Παύλος Πολάκης βουλευτής Χανίων, εκλεγμένος με το ψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

