Μεταξύ του τραύματος και της εκβαρβάρωσης: Οι πόλεμοι του Νετανιάχου εντείνουν τη βία και τα προβλήματα ψυχικής υγείας στην ισραηλινή κοινωνία

Αυξήθηκαν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στην ισραηλινή κοινωνία, μετά τους διαδοχικούς πολέμους, στη Γάζα, τη Συρία και τον Λίβανο, που έχει εμπλακεί η χώρα.

Άγχος, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, ενδοοικογενειακή βία

Πρόσφατη έρευνα της Maccabi Healthcare Services έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο των Ισραηλινών πιστεύει ότι χρειάζεται επαγγελματική ψυχολογική υποστήριξη. Η εικόνα είναι πιο δραματική μεταξύ όσων έχουν υπηρετήσει στο στρατό, είτε ως στρατιώτες υποχρεωτικής θητείας είτε ως εφέδροι. Τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40% τα περιστατικά μετατραυματικού στρες (PTSD) μεταξύ των στρατιωτών. Μάλιστα, μέχρι το 2028 προέβλεψε αύξηση 180 %.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ, εγκαινίασε ειδική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για θέματα ψυχικής υγείας, καθώς κατέγραψε αύξηση 45% στις κλήσεις που λάμβανε. Οι περισσότερες αφορούσαν την ψυχολογική πίεση που προκαλούν οι πόλεμοι.

Οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, ωστόσο, το 2024 το 78% των αυτοκτονιών στους στρατιωτικούς συνδεόταν με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και το Λίβανο.

Τα καταγεγραμμένα περιστατικά κατάθλιψης και ενδοοικογενειακής βίας έχουν εκτοξευτεί μετά την έναρξη των ατέλειωτων πολέμων του Ισραήλ.

Εκβαρβάρωση

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα με τη βία στην ισραηλινή κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της βίας των εποίκων. «Μακάρι να μπορούσα σήμερα να μιλήσω μόνο για ενότητα. Όμως, προς μεγάλη μου λύπη, ζούμε σε μια εποχή όπου η βία δεν είναι το μόνο φαινόμενο που ελλοχεύεται. Στα περιθώρια της υπέρχοης ισραηλινής κοινωνίας μας, μια τρομερή διαδικασία αρχίζει να εγκαθίσταται σιγά-σιγά – μια τρομερή διαδικασία εκβαρβάρωσης. Πρόκειται για μια αργή και ανησυχητική διαδικασία, που απειλεί να εισχωρήσει στο κύριο ρεύμα της ισραηλινής κοινωνίας, και δεν θα το επιτρέψουμε».

Στροφή στην ακροδεξιά

Ο Τούλι Φλιντ ειδικός ψυχικής υγείας είπε στο Al Jazeera ότι μετά την 7η Οκτωβρίου οι Ισραηλινοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και στην κυβέρνηση.«Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους ανθρώπους να στραφούν στην ακροδεξιά, να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή στάση απέναντι σε υποτιθέμενες απειλές και να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση».

Σε δημοσκόπηση για την ιστοσελίδα N12 το το 46% των Εβραίων 18-21 ετών που ενηλικιώθηκαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα και των ατέρμονων περιφερειακών συγκρούσεων δήλωσε ότι τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου προκλήθηκαν λόγω «προδοσίας από μέσα». Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας δημοσκόπησης αυτή η γενιά είναι η πιο δεξιά και πιο θρησκευόμενη που έχει υπάρξει στην ιστορία του Ισραήλ.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η αύξηση της βίας συνδέεται με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Ο Ισραηλινός κοινωνιολόγος Γιεχούντα Σενχάβ-Σαχραμπάνι έχει υποστηρίξει ότι η βία ήταν ένα από τα στοιχεία που καθόρισαν τη φυσιογνωμία του Ισραηλινού κράτους από την ίδρυση του το 1948.

«Η 7η Οκτωβρίου ήταν σαν μια νέα αρχή. Οι άνθρωποι δημιουργούν νέες αρχές για να ξεπεράσουν το τραύμα του παρελθόντος. Το να αποδίδουμε στο τραύμα μια ημερομηνία έναρξης βοηθάει στο να το κατανοήσουμε», παρατήρησε ο Σενχάβ-Σαχραμπάνι.

Ο κοινωνιολόγος θυμήθηκε μία συζήτηση που είχε με τον Λιβανέζο συγγραφέα Ηλίας Κουρί. Ο Κουρί του είχε πει τότε ότι Ισραηλινοί θα πρέπει να βιώσουν την ήττα για να γίνουν πιο «ανθρώπινοι» και λιγότερο «αλαζονικοί». Σήμερα πιστεύει πως η ήττα της 7ης Οκτωβρίου έχει κάνει πιο φασιστική την ισραηλινή κοινωνία.

Τα φασιστικά στοιχεία του Σιωνισμού

«Ο Σιωνισμός είχε κάποια φασιστικά στοιχεία, αλλά και κάποιο πιο φιλελεύθερα, όπως τον κοινοτισμό (kibbutzim), που έκρυβαν τα πρώτα. Από την 7η Οκτωβρίου έχουν γίνει πιο ευδιάκριτα. Μπορείς να τα δεις παντού», τόνισε ο κοινωνιολόγος που εγκατέλειψε τη διδασκαλία λόγω της εντεινόμενης κριτικής από ακροδεξιούς φοιτητές.

«Παραμένει ασαφές πώς το τραύμα θα καθορίσει το μέλλον του Ισραήλ», δήλωσε η Ζαχάβα Σόλομον, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, η οποία ερευνά το φαινόμενο τα τελευταία 40 χρόνια.

«Το τραύμα μπορεί να ωθήσει μια κοινωνία να γίνει δυνατή και επιθετική, ή να επιδιώκει πάντα τη διαπραγμάτευση», είπε.

Το τραύμα του Ολοκαυτώματος ενστάλαξε στην ισραηλινή κοινωνία μια απόλυτη αίσθηση θυματοποίησης, την οποία κουβαλάνε οι πολίτες της από την κούνια, με το σύνθημα «ποτέ ξανά» να είναι δεύτερη φύση τους.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ – Ιράν: Oι ΝΥΤ αναλύουν τη στρατηγική του… χάους και την παγκόσμια σύγχυση

Γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ γύρισαν την πλάτη στην προσπάθεια Τραμπ για «συμφωνία πακέτο» με το Ιράν και εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ

ΟΗΕ: Μετά το Ισραήλ, και η Ρωσία στη «μαύρη λίστα» για συστηματική σεξουαλική βία σε εμπόλεμες περιοχές