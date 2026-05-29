Τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η φαινομενικά τυχαία προσέγγιση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύγκρουση προκαλεί έντονη αμηχανία και σύγχυση στους συμμάχους του, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να ταλαντεύεται διαρκώς ανάμεσα σε διπλωματικές συμφωνίες, στρατιωτικά πλήγματα και απρόβλεπτες ιδέες, με τις παλινδρομήσεις του να μοιάζουν καθοδηγούμενες από τη διάθεση της στιγμής παρά από κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.
Όπως αναφέρουν οι New York Times, παρά την ένταση, ο Τραμπ ενδέχεται να βρίσκεται κοντά σε μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη, μία «ενδιάμεση συμφωνία» η οποία προβλέπει:
Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος δεν έχει υπογράψει ακόμα τη συμφωνία, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες έχουν καταρρεύσει στο παρελθόν. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με σκαμπανεβάσματα, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ακύρωσε πρόσφατα προγραμματισμένες συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Πακιστάν.
Το μεικτό μήνυμα της Ουάσιγκτον αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν όμορφα!», προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι αν δεν επιτευχθεί μια «μεγάλη συμφωνία», η απάντηση θα είναι: «Επιστροφή στο Μέτωπο και πυρά, αλλά μεγαλύτερα και ισχυρότερα από ποτέ».
Αυτή η στάση αντανακλά μια έντονη πολιτική εσωτερική σύγκρουση στις ΗΠΑ:
Στο Υπουργείο Άμυνας, στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν τη σύγχυσή τους, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν διατεθεί για το Ιράν βρίσκονται «μετέωροι» λόγω των συνεχών αλλαγών πλεύσης.
Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση με μια σειρά από πρόσφατες τοποθετήσεις:
Ο συνταξιούχος διπλωμάτης Τζέιμς Φ. Τζέφρι σχολίασε ότι «οι δηλώσεις του Τραμπ μπερδεύουν τους πάντες», αν και ο κόσμος έχει πλέον συνηθίσει τη «θεατρικότητά» του. Από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά προκαλεί σύγχυση με αντιφατικές τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ίσχυε για περισσότερες από επτά εβδομάδες δοκιμάζεται από νέες αψιμαχίες, οι οποίες δείχνουν κλιμάκωση σε περίπτωση ναυαγίου των συνομιλιών:
Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ απέφυγε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα τελευταία πλήγματα της Τετάρτης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τους φόβους για γενικευμένη κλιμάκωση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.
