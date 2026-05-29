Τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η φαινομενικά τυχαία προσέγγιση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύγκρουση προκαλεί έντονη αμηχανία και σύγχυση στους συμμάχους του, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να ταλαντεύεται διαρκώς ανάμεσα σε διπλωματικές συμφωνίες, στρατιωτικά πλήγματα και απρόβλεπτες ιδέες, με τις παλινδρομήσεις του να μοιάζουν καθοδηγούμενες από τη διάθεση της στιγμής παρά από κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.

Η πιθανότητα ενδιάμεσης συμφωνίας και οι διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν οι New York Times, παρά την ένταση, ο Τραμπ ενδέχεται να βρίσκεται κοντά σε μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη, μία «ενδιάμεση συμφωνία» η οποία προβλέπει:

Το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Την έναρξη λεπτομερών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος δεν έχει υπογράψει ακόμα τη συμφωνία, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες έχουν καταρρεύσει στο παρελθόν. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με σκαμπανεβάσματα, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ακύρωσε πρόσφατα προγραμματισμένες συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Πακιστάν.

Τα διφορούμενα μηνύματα και η εσωτερική πολιτική πίεση

Το μεικτό μήνυμα της Ουάσιγκτον αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν όμορφα!», προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι αν δεν επιτευχθεί μια «μεγάλη συμφωνία», η απάντηση θα είναι: «Επιστροφή στο Μέτωπο και πυρά, αλλά μεγαλύτερα και ισχυρότερα από ποτέ».

Αυτή η στάση αντανακλά μια έντονη πολιτική εσωτερική σύγκρουση στις ΗΠΑ:

Οι σκληροπυρηνικοί (γεράκια): Πιέζουν τον Τραμπ για ισχυρότερα στρατιωτικά πλήγματα και τον κατηγορούν ότι με την κατάπαυση του πυρός μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ των ΗΠΑ, κάνοντας την Αμερική να φαίνεται αδύναμη.

Οι οπαδοί του απομονωτισμού και Ρεπουμπλικανοί: Ανησυχούν για την άνοδο των τιμών των καυσίμων πάνω από τα 5 δολάρια και την πτώση των δημοσκοπήσεων, ζητώντας μια γρήγορη συμφωνία.

Στο Υπουργείο Άμυνας, στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν τη σύγχυσή τους, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν διατεθεί για το Ιράν βρίσκονται «μετέωροι» λόγω των συνεχών αλλαγών πλεύσης.

Η σύγχιση των δηλώσεων

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση με μια σειρά από πρόσφατες τοποθετήσεις:

Συμφωνίες του Αβραάμ: Πρότεινε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν να περιλαμβάνει δεσμεύσεις αραβικών κρατών για ομαλοποίηση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.

Απειλή κατά του Ομάν: Απείλησε να επιτεθεί στο Ομάν αν προχωρούσε σε συμφωνία με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, δηλώνοντας «θα πρέπει να τους ανατινάξουμε», προτού αναδιπλωθεί.

Ματαίωση του «Σχεδίου Ελευθερία»: Αναγκάστηκε να ακυρώσει μέσα σε μία μόλις ημέρα την επιχείρηση συνοδείας δεξαμενόπλοιων (Project Freedom) από αμερικανικά πολεμικά πλοία, λόγω της σθεναρής αντίθεσης της Σαουδικής Αραβίας που φοβήθηκε κλιμάκωση.

Ο συνταξιούχος διπλωμάτης Τζέιμς Φ. Τζέφρι σχολίασε ότι «οι δηλώσεις του Τραμπ μπερδεύουν τους πάντες», αν και ο κόσμος έχει πλέον συνηθίσει τη «θεατρικότητά» του. Από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά προκαλεί σύγχυση με αντιφατικές τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέος γύρος στρατιωτικών συγκρούσεων στα Στενά του Ορμούζ

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ίσχυε για περισσότερες από επτά εβδομάδες δοκιμάζεται από νέες αψιμαχίες, οι οποίες δείχνουν κλιμάκωση σε περίπτωση ναυαγίου των συνομιλιών:

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα drones αυτοκτονίας (one-way attack drones) του Ιράν πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία απειλούσαν τη ναυσιπλοΐα και τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σε απάντηση, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά επίγειου σταθμού ελέγχου drones στο Μπαντάρ Αμπάς του νότιου Ιράν, προτού εκτοξευθεί πέμπτο drone.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Central Command) κατηγόρησε το Ιράν για εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς το Κουβέιτ , ως αντίποινα για το πλήγμα στο Μπαντάρ Αμπάς.

Σημειώθηκαν επίσης αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών τοποθεσιών εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά, με την Ουάσιγκτον να επικαλείται λόγους «νόμιμης άμυνας».

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ απέφυγε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα τελευταία πλήγματα της Τετάρτης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τους φόβους για γενικευμένη κλιμάκωση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

