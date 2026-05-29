Ο Τραμπ πιέζει τα αραβικά κράτη για να μπουν στη Συμφωνία του Αβραάμ – Αμήχανοι στη Μέση Ανατολή, δεν τον πήραν στα σοβαρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στα κράτη του Κόλπου να ενταχθούν στη Συμφωνία του Αβραάμ, λέγοντας πως μια τέτοια κίνηση θα έφερνε το τέλος του πολέμου με το Ιράν.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει ως «υποχρεωτική» την διαδικασία αυτή, χωρίς ωστόσο να δίνει και εγγυήσεις ότι θα τελειώσει ο πόλεμος.

Ουσιαστικά προσπαθεί να αναγκάζει την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Πακιστάν -μεταξύ άλλων- να αναγνωρίσουν επίσημα το Ισραήλ.

Το ενδεχόμενο αυτό ήδη απορρίπτεται από τουλάχιστον 3 χώρες (Κατάρ, Πακιστάν, Σ. Αραβία), ενώ η Τουρκία που είχε διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, της έχει διακόψει λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Αυτό το πολύ ασαφές τελεσίγραφο του Τραμπ, αντιμετωπίστηκε με… σιωπή από τη Μέση Ανατολή καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα κράτη δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν την λογική αυτής της πρότασης και πώς μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Ερευνητής από το Ισραήλ μάλιστα, διερωτώνται, πώς ο τερματισμός ενός πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα έπρεπε να αποτελέσει κίνητρο για χώρες όπως το Κατάρ να αναγνωρίσουν την χώρα, όταν οι ίδιες είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να αποτρέψουν εξαρχής τη σύγκρουση;

«Κανείς δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά την πρόταση»

«Είναι απλώς παράξενο», δήλωσε ο Γιοέλ Γκουζάνσκι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. «Ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα σε μια συμφωνία με το Ιράν και σε αυτό; Ειλικρινά, με αφήνει απορημένο».

Δύο δυτικοί διπλωμάτες στην περιοχή δήλωσαν, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι κανείς δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά την ιδέα.

Όταν ζητήθηκε από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να εξηγήσει τη σύνδεση ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, δεν δόθηκε άμεση απάντηση.

«Πιστεύω ότι αυτές οι χώρες μας το οφείλουν», είπε ο Τραμπ. «Δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να κάνουμε τη συμφωνία, αν δεν υπογράψουν» είπε.

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, τα πρώτα κράτη που προχώρησαν σε αυτή τη κίνηση.

Για το Ισραήλ, η κορυφαία επιτυχία των Συμφωνιών του Αβραάμ θα ήταν η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη αραβική οικονομία και τόπο των ιερότερων χώρων του Ισλάμ. Η Σαουδική Αραβία δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ, αν και διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν θέσει ως στόχο την αλλαγή αυτής της στάσης.Ομως τα μέτωπα που έχει ανοίξει το Ισραήλ στην περιοχή, έχουν εξανεμίσει αυτό το ενδεχόμενο.

«Η Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να πιεστεί σε μια ιστορική απόφαση που αγνοεί την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση», δήλωσε ο Σαλμάν αλ-Ανσάρι, Σαουδάραβας πολιτικός αναλυτής. «Η δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας στη λύση των δύο κρατών δεν είναι σύνθημα ούτε διαπραγματευτικό χαρτί».

Μη ρεαλιστικό το σενάριο αναγνώρισης του Ισραήλ

«Αυτές οι χώρες δεν πρόκειται να κάνουν κανένα βήμα πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και πριν διαπιστώσουν τι θα αποφέρει μια συμφωνία με το Ιράν», δήλωσαν ειδικοί, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε ακόμη μέσα στην ομίχλη του πολέμου».

Στο Πακιστάν, αξιωματούχοι και αναλυτές απέρριψαν κατηγορηματικά την πρόταση. Το Πακιστάν δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ και στα πακιστανικά διαβατήρια αναγράφεται ρητά ότι οι κάτοχοί τους δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν εκεί.

Πακιστανοί αναλυτές εκτίμησαν ότι η δήλωση Τραμπ ίσως στόχευε στην ικανοποίηση μέρους του εσωτερικού του ακροατηρίου και χαρακτήρισαν την πρόταση ως «αντιπερισπασμό από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Ο Τραμπ ίσως προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή με τη δήλωσή του για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά είναι μια αδύναμη προσπάθεια», δήλωσε η Μαλίχα Λόντι, πρώην πρέσβειρα του Πακιστάν στις ΗΠΑ και στον ΟΗΕ.

