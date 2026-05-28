Οι Φρουροί απειλούν με «σκληρή απάντηση» εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν ξανά το Ιράν – «Η περιοχή δεν θα δει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθούν οι Σιωνιστές»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν μέσω του εκπροσώπου τους στις αμερικανικές επιθέσεις με απειλές για αντεπίθεση.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος των Φρουρών, είπε πως οι ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ δεν είναι «τίποτα άλλο παρά δολοφονίες και τρομοκρατία».

Το Ναυτικό του IRGC ισχυρίζεται ότι έπληξε την αμερικανική βάση από την οποία ξεκίνησε η επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης θα αντιμετωπίσει «σκληρή απάντηση».

Ταυτόχρονα επανέλαβε πως, «Ο έλεγχος και η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του Ναυτικού του IRGC».

Την ίδια ώρα πολιτικό σκέλος των Φρουρών, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως: «Η περιοχή δεν θα δει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθεί η σιωνιστική οντότητα».

Μήνυμα Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε την Πέμπτη, για προσπάθεια των ΗΠΑ να σπείρουν διχασμό ενώ ζήτησε εθνική ενότητα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικό διχασμό εντός του Ιράν για να αντισταθμίσουν τις «στρατιωτικές ήττες» τους.

Σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Το τυφλό σχέδιο του εχθρού – μετά τον επιβληθέντα πόλεμο, την οικονομική πίεση και την πολιτική και προπαγανδιστική πολιορκία – είναι να δημιουργήσει διχασμούς και αποσύνθεση προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες και να γονατίσει το έθνος».

Κάλεσε για «εθνική ενότητα» και συνοχή ενάντια σε τέτοιες επιθέσεις.

