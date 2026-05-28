ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:05
Οι Φρουροί απειλούν με «σκληρή απάντηση» εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν ξανά το Ιράν – «Η περιοχή δεν θα δει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθούν οι Σιωνιστές»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν μέσω του εκπροσώπου τους στις αμερικανικές επιθέσεις με απειλές για αντεπίθεση.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος των Φρουρών, είπε πως οι ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ δεν είναι «τίποτα άλλο παρά δολοφονίες και τρομοκρατία».

Το Ναυτικό του IRGC ισχυρίζεται ότι έπληξε την αμερικανική βάση από την οποία ξεκίνησε η επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης θα αντιμετωπίσει «σκληρή απάντηση».

Ταυτόχρονα επανέλαβε πως, «Ο έλεγχος και η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του Ναυτικού του IRGC».

Την ίδια ώρα πολιτικό σκέλος των Φρουρών, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως: «Η περιοχή δεν θα δει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθεί η σιωνιστική οντότητα».

Μήνυμα Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε την Πέμπτη, για προσπάθεια των ΗΠΑ να σπείρουν διχασμό ενώ ζήτησε εθνική ενότητα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικό διχασμό εντός του Ιράν για να αντισταθμίσουν τις «στρατιωτικές ήττες» τους.

Σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Το τυφλό σχέδιο του εχθρού – μετά τον επιβληθέντα πόλεμο, την οικονομική πίεση και την πολιτική και προπαγανδιστική πολιορκία – είναι να δημιουργήσει διχασμούς και αποσύνθεση προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες και να γονατίσει το έθνος».

Κάλεσε για «εθνική ενότητα» και συνοχή ενάντια σε τέτοιες επιθέσεις.

CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα – Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση

Axios: O Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Κούβα – Σενάρια και για κατάρρευση του καθεστώτος

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

«Υπερβολικό το πρόστιμο»: Τι απαντά η Temu για την «καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ της Κομισιόν

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη και απειλές απαγόρευσης των ιρανικών αεροπορικών σε σημεία προσγείωσης και ανεφοδιασμού

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών- Είχαν στην κατοχή τους σχεδόν 9 κιλά κάνναβης

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

