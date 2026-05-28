ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη και απειλές απαγόρευσης των ιρανικών αεροπορικών σε σημεία προσγείωσης και ανεφοδιασμού

Οι ΗΠΑ προχώρησαν την Πέμπτη στην ανακοίνωση νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και της Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), έναν νέο φορέα υπεύθυνο για τον συντονισμό του θαλάσσιου καθεστώτος της Τεχεράνης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, αναφέρθηκε στις κυρώσεις στο Χ, αποκαλώντας την PGSA «αστείο» και απειλώντας τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν.

The @USTreasury continues our Economic Fury campaign against the Iranian regime.



Their troops are not getting paid, the police are not reporting for work, and Kharg Island is shut down. The Iranian economy and currency are in free fall.



Iran’s Persian Gulf Strait Authority… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026

«Έχουμε προειδοποιήσει οποιαδήποτε εταιρική ή κρατική οντότητα να μην πληρώνει διόδια ή να τα κρύβει ως δωρεές βοήθειας», έγραψε ο Μπέσεντ για την PGSA. «Θα διακόψουμε επίσης την πρόσβαση και των δύο ιρανικών αεροπορικών εταιρειών σε σημεία προσγείωσης, ανεφοδιασμού και πώλησης εισιτηρίων».

«Μόνο ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις θα τερματίσει την καθοδική πορεία».

