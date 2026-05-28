«Διαβολική Σιωνίστρια σκύλα»: Η Βρετανίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν προπηλακίστηκε στο Λονδίνο (Video)

Η Βρετανίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν δέχτηκε λεκτική επίθεση χθες στο Λονδίνο από έναν άνδρα που την αποκάλεσε «σατανική Σιωνίστρια σκύλα».

Ο άνδρας, ο οποίος κατέγραψε την αλληλεπίδραση και την ανάρτησε στο διαδίκτυο, πλησίασε την πολυβραβευμένη Μίρεν και τον σύζυγό της, τον Αμερικανό σκηνοθέτη Τέιλορ Χάκφορντ, καθώς διέσχιζαν τον δρόμο.

«Και να η Έλεν Μίρεν», λέει ο άνδρας καθώς τους πλησιάζει, «η δηλωμένη Σιωνίστρια».

«Είπατε ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος», λέει ο άνδρας, ισχυριζόμενος ότι η 80χρονη ηθοποιός ήταν «πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων είχαν εξαφανιστεί».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, ο Χάκφορντ λέει επανειλημμένα στον άνδρα να φύγει, βρίζοντάς τον, αλλά εκείνος συνεχίζει.

Καθώς αρχίζει να απομακρύνεται από το ζευγάρι, ο άνδρας πίσω από την κάμερα λέει στη Μίρεν ότι είναι «σατανική Σιωνίστρια σκύλα», ενημερώνει τον Χάκφορντ ότι το ίδιο ισχύει και για αυτόν, και φεύγει με ένα «άντε γ@@@@τε όλοι μαζί».

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

Ο άνδρας αναφερόταν σε σχόλια που έκανε η Μίρεν σε μια συνέντευξη του 2023, ενώ βρισκόταν στο Ισραήλ για την πρεμιέρα της ταινίας «Γκόλντα», στην οποία πρωταγωνίστησε ως η ομώνυμη Γκόλντα Μέιρ.

Στη συνέντευξη, η Μίρεν, η οποία δεν είναι Εβραία, είπε ότι πίστευε «στην ύπαρξη του Ισραήλ» και στο δικαίωμά του να υπάρχει «λόγω του Ολοκαυτώματος» και μίλησε κατά των πολιτιστικών μποϊκοτάζ του εβραϊκού κράτους, λέγοντας ότι «δεν φαινόταν σωστό» να εγκαταλείψει τους Ισραηλινούς καλλιτέχνες.

Επίσης, περιέγραψε την εμπειρία της κατά την πρώτη της επίσκεψη στο Ισραήλ το 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών.

«Έγινα μάρτυρας πραγμάτων που ήταν λάθος», είπε για την επίσκεψή της. «Είδα Άραβες να εκδιώχνονται από τα σπίτια τους στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ήταν απλώς η εξαιρετική μαγική ενέργεια μιας χώρας που μόλις άρχιζε να ριζώνει στο έδαφος. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή να βρίσκομαι εκεί».

