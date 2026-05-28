search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 19:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 17:32

«Διαβολική Σιωνίστρια σκύλα»: Η Βρετανίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν προπηλακίστηκε στο Λονδίνο (Video)

28.05.2026 17:32
mirren

Η Βρετανίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν δέχτηκε λεκτική επίθεση χθες στο Λονδίνο από έναν άνδρα που την αποκάλεσε «σατανική Σιωνίστρια σκύλα».

Ο άνδρας, ο οποίος κατέγραψε την αλληλεπίδραση και την ανάρτησε στο διαδίκτυο, πλησίασε την πολυβραβευμένη Μίρεν και τον σύζυγό της, τον Αμερικανό σκηνοθέτη Τέιλορ Χάκφορντ, καθώς διέσχιζαν τον δρόμο.

«Και να η Έλεν Μίρεν», λέει ο άνδρας καθώς τους πλησιάζει, «η δηλωμένη Σιωνίστρια».

«Είπατε ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος», λέει ο άνδρας, ισχυριζόμενος ότι η 80χρονη ηθοποιός ήταν «πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων είχαν εξαφανιστεί».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, ο Χάκφορντ λέει επανειλημμένα στον άνδρα να φύγει, βρίζοντάς τον, αλλά εκείνος συνεχίζει.

Καθώς αρχίζει να απομακρύνεται από το ζευγάρι, ο άνδρας πίσω από την κάμερα λέει στη Μίρεν ότι είναι «σατανική Σιωνίστρια σκύλα», ενημερώνει τον Χάκφορντ ότι το ίδιο ισχύει και για αυτόν, και φεύγει με ένα «άντε γ@@@@τε όλοι μαζί».

Ο άνδρας αναφερόταν σε σχόλια που έκανε η Μίρεν σε μια συνέντευξη του 2023, ενώ βρισκόταν στο Ισραήλ για την πρεμιέρα της ταινίας «Γκόλντα», στην οποία πρωταγωνίστησε ως η ομώνυμη Γκόλντα Μέιρ.

Στη συνέντευξη, η Μίρεν, η οποία δεν είναι Εβραία, είπε ότι πίστευε «στην ύπαρξη του Ισραήλ» και στο δικαίωμά του να υπάρχει «λόγω του Ολοκαυτώματος» και μίλησε κατά των πολιτιστικών μποϊκοτάζ του εβραϊκού κράτους, λέγοντας ότι «δεν φαινόταν σωστό» να εγκαταλείψει τους Ισραηλινούς καλλιτέχνες.

Επίσης, περιέγραψε την εμπειρία της κατά την πρώτη της επίσκεψη στο Ισραήλ το 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών.

«Έγινα μάρτυρας πραγμάτων που ήταν λάθος», είπε για την επίσκεψή της. «Είδα Άραβες να εκδιώχνονται από τα σπίτια τους στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ήταν απλώς η εξαιρετική μαγική ενέργεια μιας χώρας που μόλις άρχιζε να ριζώνει στο έδαφος. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή να βρίσκομαι εκεί».

Διαβάστε επίσης:

Η Ράμερ Γουίλις κατηγορεί τον πρώην της για «τρελή» ενδοοικογενειακή βία καθώς δίνει μάχη για την επιμέλεια της κόρης της

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί που «μαγνήτισε» τα βλέμματα (Video/Photos)

Μαρία Ιωαννίδου: «Έζησα το μαρτύριο του καρκίνου – Πόνεσα και υπέφερα, αλλά δεν το έβαλα κάτω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
france slavery
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία ανατρέπει νόμο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ως περιουσία – 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας

fotia_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στην Αττική Οδό

social media 88- new
ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: «Παγιδευμένοι» στην οθόνη, 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling – Η ψηφιακή απειλή και οι νέες δράσεις Υγείας

tileorasi
MEDIA

Αλλαγή «φρουράς» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (27/5), χωρίς εκπλήξεις

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Διάβημα στην Ουκρανία προαναγγέλλει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 19:22
france slavery
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία ανατρέπει νόμο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ως περιουσία – 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας

fotia_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στην Αττική Οδό

social media 88- new
ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: «Παγιδευμένοι» στην οθόνη, 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling – Η ψηφιακή απειλή και οι νέες δράσεις Υγείας

1 / 3