Η Ράμερ Γουίλις κατηγορεί τον πρώην της για «τρελή» ενδοοικογενειακή βία καθώς δίνει μάχη για την επιμέλεια της κόρης της

Η Ράμερ Γουίλις κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, για «αδιάκοπη ενδοοικογενειακή βία» σε δικαστικά έγγραφα-βόμβα που διεκδικούν την επιμέλεια του μικρού τους παιδιού, Λουέτα.

Η κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις έχει εμπλακεί σε μια αμφιλεγόμενη νομική διαμάχη με τον πατέρα του παιδιού της από τότε που ο Τόμας ζήτησε εντολή για την επιμέλεια και το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού τον Ιούλιο του 2025, ανέφερε την Τετάρτη η Us Weekly.

Η Ράμερ απάντησε περιγράφοντας λεπτομερώς ένα «επίμονο μοτίβο» «παράλογης συναισθηματικής κακοποίησης» που έλαβε χώρα πριν από τον χωρισμό τους το 2024 — «συχνά μπροστά στο ανήλικο παιδί ή ενώ ήταν παγιδευμένοι στο αυτοκίνητο μαζί του».

Η 37χρονη, η οποία ζήτησε την κύρια φυσική επιμέλεια, ισχυρίστηκε: «Επιδίδεται σε συνεχή καταναγκαστικό έλεγχο μέσω παρατεταμένων λεκτικών επιθέσεων που δεν μπορεί ή δεν θέλει να σταματήσει. [Αυτός] επιδίδεται σε αυτό το είδος επίθεσης για πάνω από έξι ώρες κάθε φορά σε καθημερινή βάση».

Έγραψε ότι η «ακανόνιστη και αλλόκοτη» συμπεριφορά του Τόμας «κλιμακώθηκε» μετά τη γέννηση της κόρης τους τον Απρίλιο του 2023.

«Προσπαθούσα συνεχώς να διατηρήσω την ηρεμία και να μην “σπάσω τα αυγά”», ισχυρίστηκε η Ράμερ. «Ήθελε να με απομονώσει από τους φίλους και την οικογένειά μου. Με αποκαλούσε συνεχώς ψεύτρα χωρίς λόγο. Μου έλεγε ότι ήμουν κακιά όλη την ώρα. Είχε παρανοϊκή συμπεριφορά λέγοντας ότι η μητέρα μου και εγώ σχεδιάζαμε να του πάρουμε τη Λουέτα», πρόσθεσε η Ράμερ. «Θύμωνε πολύ μαζί μου όταν δεν άφηνα τη μητέρα του να καπνίζει χόρτο στο σπίτι μου όταν η Λουέτα ήταν νεογέννητη».

Συνέχισε: «Για πολύ καιρό, ήταν δύσκολο για μένα να αντισταθώ [στον Τόμας], καθώς προσπαθούσα να αποφύγω τις συναισθηματικές του επιθέσεις και την κακοποίηση, ακόμη και για πολύ καιρό αφότου μετακόμισε».

Η Ράμερ ισχυρίστηκε ότι η δυναμική αυτή άφησε την Λουέτα, τώρα 3 ετών, «τραυματισμένη» και «κλαίοντας πολύ», γι’ αυτό και «δεν θέλει [αυτός] να διανυκτερεύει ή να περνάει χρόνο με την Λουέτα χωρίς αξιολόγηση».

Επιπλέον, η Ράμερ εξέφρασε δισταγμό για το αν η αρραβωνιαστικιά του Τόμας, Λίζι Λοχ, θα ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του χρόνου ανατροφής των παιδιών του «λόγω του γνωστού ιστορικού του με διαμάχες στις σχέσεις και μπροστά στο παιδί».

Ο Τόμας, ωστόσο, επέμεινε ότι η Ράμερ υπέβαλε αυτό το αίτημα επειδή αισθάνεται «εξοργισμένη» από την «σαφή αγάπη» της κόρης τους για τη νέα του σύντροφο.

Όσο για τους ισχυρισμούς κακοποίησης, δήλωσε: «Δεν έχω διαπράξει καμία πράξη ενδοοικογενειακής βίας σε καμία μορφή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ενεργού καταναγκαστικού ελέγχου. Η σχέση [μας] ήταν ανθυγιεινή και έλαβε τέλος, αλλά δεν χαρακτηριζόταν καθόλου από βία, σωματικές ή συναισθηματικές επιθέσεις ή εκφοβισμό εκ μέρους μου. Η απόφαση να τερματίσουμε τη σχέση μεταξύ εμού και [της Ράμερ] ήταν μια αμοιβαία απόφαση που ελήφθη προς το αμοιβαίο συμφέρον μας», συνέχισε.

Ο Τόμας απάντησε επίσης στο αίτημα της Ράμερ να «υποβληθεί σε δικαστικό έλεγχο ναρκωτικών λόγω του ιστορικού χρόνιας καθημερινής χρήσης μαριχουάνας και στοιχείων συμπεριφοράς που υποδηλώνουν ότι κάποιος βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών για μεγάλα χρονικά διαστήματα».

Ισχυριζόμενος ότι δεν είναι «τρέχων χρήστης μαριχουάνας», ο Τόμας έγραψε: «Έχω κάνει χρήση μαριχουάνας στο παρελθόν όπως επιτρέπεται από το νόμο και σε καμία περίπτωση δεν ασχολήθηκα με τη χρήση μαριχουάνας σε τέτοιο βαθμό που να με καθιστά ανίκανο να εκπληρώσω πλήρως και σωστά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μου ως πατέρας της Λουέτα».

Η Ράμερ, ωστόσο, περιέγραψε ένα φερόμενο περιστατικό όταν ζούσαν μαζί και ο Τόμας ήταν «τόσο μαστουρωμένος, που δεν μπορούσε καν να την παρακολουθήσει για αυτά τα δύο λεπτά χωρίς να κυλήσει από τον καναπέ».

Κατηγόρησε επίσης τον Τόμας ότι άφησε την Λουέτα «να πέσει από το κρεβάτι μία φορά τον Νοέμβριο του 2023».

Η Ράμερ ζήτησε επίσης να μην επιτραπεί στην Τόμας να κάνει μπάνιο με την Λουέτα, αποκαλώντας το «εξαιρετικά ακατάλληλο… στην ηλικία της».

Εν τω μεταξύ, Τόμας επέμεινε: «[Η Λουέτα] δεν υπέφερε ποτέ από την έλλειψη φροντίδας μου, δεν τραυματίστηκε ποτέ με κανέναν τρόπο, δεν υπέστη τραύμα ή συναισθηματική ή σωματική κακοποίηση οποιουδήποτε είδους, ούτε παραμελήθηκε σε οποιαδήποτε στιγμή που βρισκόταν στη φροντίδα μου. [Η Ράμερ] δεν αναφέρει λεπτομερώς, ούτε καν ένα αξιόπιστο παράδειγμα κακομεταχείρισης ή παραμέλησης από εμένα».

Σε άλλα έγγραφα, η Ράμερ κατηγόρησε τις φερόμενες γελοιότητες του Τόμας ότι προκάλεσαν «υψηλό άγχος και χάος» κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στο Λος Άντζελες για να επισκεφτεί τον «εξαιρετικά άρρωστο» πατέρα της, Μπρους, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Τόμας δεν της έχει καταβάλει «καμία υποστήριξη» – και περιμένει από την «πλούσια οικογένειά της να φροντίσει για τα πάντα», κάτι που ισχυρίστηκε ότι είναι αδύνατο, καθώς «δεν βασίζεται στους γονείς της για την πληρωμή των εξόδων της [και] θα έχει σοβαρά χρέη με τις αμοιβές δικηγόρου».

Η Μουρ, 63 ετών, παρενέβη στους ισχυρισμούς της Ράμερ σε ένα από τα έγγραφα, αναλύοντας την φερόμενη «επιθετική» συμπεριφορά του Τόμας κατά τη γέννηση της Λουέτα.

Η ηθοποιός ισχυρίστηκε: «[Δεν είχε] καμία εκτίμηση για τη Ράμερ, το μωρό, τη δίκη ή οποιονδήποτε άλλον. Ουσιαστικά κατέστρεψε αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της».

Ο δικηγόρος του Τόμας δήλωσε στο μέσο ότι οι καταθέσεις της Ράμερ ήταν «ουσιαστικά ανακριβείς και γεμάτες ψευδείς ισχυρισμούς», προσθέτοντας: «Ο Ντέρεκ Τόμας είναι ένας εξαιρετικός πατέρας που δεν θέλει τίποτα περισσότερο από το να είναι ένας πλήρως υπεύθυνος, αφοσιωμένος, φροντιστικός και στοργικός πατέρας για το παιδί του».

Ο Τόμας και η Ράμερ δημοσιοποίησαν το ειδύλλιό τους τον Νοέμβριο του 2022.

Η είδηση ​​του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2024, με την Ράμερ να αποκαλύπτει μέσω Instagram Stories ότι «ήταν μόνη μητέρα».

Το ζευγάρι κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία επιμέλειας τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με το Us Weekly, η οποία επέτρεπε στον Τόμας έξι ώρες την ημέρα για έως και τρεις έως τέσσερις ημέρες την εβδομάδα στο Λος Άντζελες ή στο Sun Valley του Idaho.

Συμμετείχαν σε διαμεσολάβηση με έναν ιδιωτικό δικαστή τον επόμενο μήνα.

Η Ράμερ έσπασε τη σιωπή της για τον χωρισμό σε μια συνέντευξη στο podcast «Inside Edit» την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόμενη ότι η σχέση ήταν «βάναυση και δύσκολη».

