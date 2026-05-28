Τραϊανός Δέλλας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τη Γωγώ Μαστροκώστα – «Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»

Μια συγκινητική ανάρτηση στα social media έκανε ο Τραϊανός Δέλλας, με αφορμή τα 16 χρόνια από τον γάμο του με τη Γωγώ Μαστροκώστα που συμπληρώνονται σήμερα, μια μέρα μετά την κηδεία της.

Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών έπειτα από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, βουλιάζοντας σε θλίψη τους οικείους της.

Δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την ημέρα του γάμου τους, ο Τραϊανός Δέλλας αναφέρεται σε μια ακόμα τραγική συμπτώση της ζωής τους καθώς πριν από 16 χρόνια είχαν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου και χθες τα δεσμά αυτά έγιναν φτερά, όπως χαρακτηριστικά λέει.

«Πάντα θα σε θρηνώ, θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα», αναφέρει μεταξύ άλλων, με τα λόγια του να προκαλούν βαθιά συγκίνηση.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για να πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα μία φορά όμορφη, πάντα όμορφη, και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στον «Ευαγγελισμό» έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα τελέστηκε, χθες, η εξόδιος ακολουθία, με τα λόγια του Τραϊανού Δέλλα στον επικήδειο να συγκλονίζουν.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού, ο φύλακας άγγελός μου έκανες. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για τη εντατική λύθηκαν όλα ξαφνικά προς το μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δική σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόσο επιμονή για να τα ξεπέρασες. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε από τα δάκρυά μου, τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες» είπε, συγκινημένος, αναφερόμενος στη δοκιμασία της συζύγου του και τη σχέση τους.

