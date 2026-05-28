Μαρία Ιωαννίδου: «Έζησα το μαρτύριο του καρκίνου – Πόνεσα και υπέφερα, αλλά δεν το έβαλα κάτω» (Video)

Τη θλίψη της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα εξέφρασε η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία αναφέρθηκε και στη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο, λίγα χρόνια πριν.

Η ηθοποιός έκανε λόγο για μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, που -όπως τόνισε- έχει, πια αφήσει πίσω στο παρελθόν.

«Τη Γωγώ Μαστροκώστα τη γνώριζα, με πόνεσε πάρα πολύ ο θάνατος της. Είχαμε και μια επαγγελματική σχέση πριν από χρόνια, με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα. Ήταν ταλαντούχα, ήταν νέα, την πόνεσα και θα την σκέφτομαι πάντα. Την περιπέτεια του καρκίνου την έχω ζήσει, του ‘χω βγάλει την γλώσσα και έφτιαξα μια μπλούζα μακό άσπρη. “Ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω, ζήτω η ζωή” έγραψα. Είναι πριν από 7 – 8 χρόνια που το έζησα το μαρτύριο. Και πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα αλλά δεν το έβαλα κάτω» είπε, αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star.

«Όταν πήγα στο εξωτερικό, είπαν “κρίμα το κοριτσάκι”. “Κρίμα σε σένα γιατρέ, εσύ μπορεί να πεθάνεις αλλά εγώ δεν θα πεθάνω” απάντησα. Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό με την Γωγώ Μαστροκώστα και συμπέσαμε και στην ίδια κλινική» πρόσθεσε.

