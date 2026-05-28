search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 10:30

Μαρία Ιωαννίδου: «Έζησα το μαρτύριο του καρκίνου – Πόνεσα και υπέφερα, αλλά δεν το έβαλα κάτω» (Video)

28.05.2026 10:30
maria-ioannidou-new

Τη θλίψη της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα εξέφρασε η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία αναφέρθηκε και στη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο, λίγα χρόνια πριν.

Η ηθοποιός έκανε λόγο για μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, που -όπως τόνισε- έχει, πια αφήσει πίσω στο παρελθόν.

«Τη Γωγώ Μαστροκώστα τη γνώριζα, με πόνεσε πάρα πολύ ο θάνατος της. Είχαμε και μια επαγγελματική σχέση πριν από χρόνια, με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα. Ήταν ταλαντούχα, ήταν νέα, την πόνεσα και θα την σκέφτομαι πάντα. Την περιπέτεια του καρκίνου την έχω ζήσει, του ‘χω βγάλει την γλώσσα και έφτιαξα μια μπλούζα μακό άσπρη. “Ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω, ζήτω η ζωή” έγραψα. Είναι πριν από 7 – 8 χρόνια που το έζησα το μαρτύριο. Και πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα αλλά δεν το έβαλα κάτω» είπε, αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star.

«Όταν πήγα στο εξωτερικό, είπαν “κρίμα το κοριτσάκι”. “Κρίμα σε σένα γιατρέ, εσύ μπορεί να πεθάνεις αλλά εγώ δεν θα πεθάνω” απάντησα. Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό με την Γωγώ Μαστροκώστα και συμπέσαμε και στην ίδια κλινική» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Αντωνά: Πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα στα social media – «Καπετάνιε της καρδιάς μου»

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις – Ακόμα και σήμερα περνώ ακροάσεις για να παίξω κάπου»

Σάκης Τανιμανίδης για Σταύρο Φλώρο: «Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, είναι μια τραγωδία σκέτο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enola-holmes_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

cia-praktoras-xysos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του – Τα 2 εκατ. μετρητά και τα πανάκριβα ρολόγια

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ΟΗΕ στο Ισραήλ: Το πρόσθεσε στη «μαύρη λίστα» χωρών που ασκούν συστηματικά σεξουαλική βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:53
enola-holmes_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

1 / 3