Λιβάνιος: Στόχος να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές – Προαιρετική η ηλεκτρονική ψήφος

Για το γεγονός ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει τέλος στις διπλές κάλπες στις αυτοδιοικητικές εκλογές μέσω του νέου Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Μιλώντας για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν με διαφορετικό εκλογικό σύστημα, ο κ. Λιβάνιος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως θα υπάρξει ενοποίηση του πρώτου και του δεύτερου γύρου, με στόχο να φύγουμε από «τη λογική του παζαριού μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου».

Ο ίδιος υπενθύμισε πόσο έχουν εξελιχθεί οι δημοτικές εκλογές από το 1986, όπου υπήρχαν μόνο 3 συνδυασμοί (αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι), τονίζοντας ότι πλέον υπάρχουν πολύ περισσότεροι συνδυασμοί και κατ’ επέκταση απαιτείται εκσυγχρονισμός του εκλογικού συστήματος.

«Προαιρετική η ηλεκτρονική ψηφοφορία»

Ο κ. Λιβάνιος πρόσθεσε πως ο εκλογέας θα μπορεί να ψηφίσει από οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο θέλει για τον Δήμο και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει, αρκεί να κάνει πρώτα μια εγγραφή στον σχετικό κατάλογο, αναφέροντας μάλιστα πως έτσι δίνεται «μεγάλο κίνητρο για αυξημένη συμμετοχή».

Αναφερόμενος στη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ο κ. Λιβάνιος ξεκαθάρισε πως αυτή θα είναι προαιρετική, υπενθυμίζοντας πως τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες πρακτικές σε εκλογές σωματείων και επιμελητηρίων.

«Με ξενίζει η συντομογραφία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα»

Κληθείς να σχολιάσει την παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Λιβάνιος παρομοίασε το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού με «ξαναζεσταμμένο φαγητό», τονίζοντας πως τον «ξενίζει» η συντομογραφία.

Έσπευσε, μάλιστα, να ξεκαθαρίσει πως ο μεγάλος αντίπαλος της ΝΔ εξακολουθεί να είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Πάντως, ανέφερε ότι με τις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, θα είναι πιο ασφαλή τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων και των προθέσεων ψήφου.

Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές και στο ενδεχόμενο να απαιτηθεί δεύτερος γύρος, ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε πως «η κάλπη είναι μια και είναι πολύ σοβαρή απόφαση», τονίζοντας την κρισιμότητα και τη βαρύτητα που (πρέπει να) έχουν οι εθνικές εκλογές.

Τις συνέκρινε, μάλιστα, με τις Ευρωεκλογές, εκεί όπου οι πολίτες συνήθως ρίχνουν ψήφο διαμαρτυρίας για να «στείλουν ένα μήνυμα».

Τέλος, ερωτηθείς αν είναι εφικτό να κερδίσει με αυτοδυναμία η ΝΔ την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κ. Λιβάνιος σχολίασε εν συντομία πως αυτό θα κριθεί από τα διλήμματα των εκλογών.

