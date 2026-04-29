Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο υπουργείο Εσωτερικών η προεργασία για την εκλογική ετοιμότητα, ανεξαρτήτως του πότε θα στηθούν τελικά κάλπες. Όπως επισημαίνουν στελέχη που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, ακόμη και ένα απολύτως περιορισμένο ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ακόμη και τον Σεπτέμβριο, επιβάλλει να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κεντρικό νέο στοιχείο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης αποτελεί η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού. Αν και το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές του 2024, στις εθνικές εκλογές το εγχείρημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, με βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση του αδιάβλητου και την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος έχει τις τελευταίες ημέρες κύκλο επαφών με εκπροσώπους εταιρειών ταχυμεταφορών, εξετάζοντας την εμπειρία των ευρωεκλογών και αναζητώντας λύσεις σε ζητήματα που αναδείχθηκαν. Μεταξύ των αλλαγών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και η χρήση πλαστικοποιημένων φακέλων για την αποστολή των ψηφοδελτίων.

Η επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, όπως προβλέπεται από τον νόμο 5285/2026, έχει ήδη συνοδευτεί από τέσσερις υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν το σχετικό πλαίσιο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόδημοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, αλλά και όσοι κινηθούν το επόμενο διάστημα μέσω των προξενικών αρχών για να εγγραφούν.

Το εκλογικό σώμα των αποδήμων

Παρά τα διαθέσιμα στοιχεία, το υπουργείο δεν έχει ακόμη σαφή αποτύπωση για το πόσοι Έλληνες του εξωτερικού ενδέχεται να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες εθνικές κάλπες. Εκτιμήσεις, με βάση στοιχεία της ΑΑΔΕ, ανεβάζουν το εκλογικό σώμα του εξωτερικού στις 600.000 έως 700.000, ωστόσο κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι η πραγματική συμμετοχή θα είναι αισθητά χαμηλότερη.

Ως ένδειξη αναφέρεται η εμπειρία των ευρωεκλογών, όπου περίπου 55.000 απόδημοι γράφτηκαν στην πλατφόρμα, 48.000 τελικά ψήφισαν και τα έγκυρα ψηφοδέλτια διαμορφώθηκαν στις 37.000. Παράγοντες του υπουργείου εκτιμούν ότι δύσκολα θα υπάρξει θεαματική μεταβολή στο ενδιαφέρον, αν και τονίζουν πως ο σχεδιασμός γίνεται με πρόβλεψη για κάθε ενδεχόμενο.

Πιστοποίηση των εκλογέων

Για να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές, οι Έλληνες του εξωτερικού θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διαμόρφωσης. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της δεν έχει κλειδώσει, ωστόσο προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτή ακόμη και μία ημέρα μετά την επίσημη προκήρυξη των εκλογών.

Η πιστοποίηση των εκλογέων θα γίνεται μέσω Taxisnet ή με χρήση αριθμού διαβατηρίου, ενώ όσοι αντιμετωπίσουν δυσκολίες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των κατά τόπους προξενικών αρχών, καταθέτοντας εκεί αίτημα εγγραφής.

Οι απόδημοι ψηφοφόροι θα έχουν τρεις εναλλακτικές για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα: είτε να μεταβούν στην Ελλάδα και να ψηφίσουν με φυσική παρουσία, είτε να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στο εξωτερικό — όπου θα απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 30 ψηφοφόρων — είτε να επιλέξουν την αποστολή της ψήφου τους μέσω της επιστολικής διαδικασίας.

