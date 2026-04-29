Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε ότι παντρεύεται (Photos)

Τον γάμο της με έναν ιδιαίτερο τρόπο ανακοίνωσε η Δανάη Μπάρκα, επιβεβαιώνοντας στην ουσία τις φήμες που τη θέλουν να κάνει το μεγάλο βήμα στην προσωπική της ζωή.

Με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα» στη Θεσσαλονίκη, η ηθοποιός έγραψε:

«Είναι επίσημο. Έχουμε πρεμιέρα. Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στη Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεράστια. Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας. Για 2 εβδομάδες στην πανέμορφη αυτή πόλη».

«Στη φάση της νύφης, αλλά απόψε έχουμε πρεμιέρα» έγραφε, ωστόσο, η μπλούζα που φορούσε στις φωτογραφίες που συνόδευσαν την ανάρτησή της, επιβεβαιώνοντας -με αυτό τον τρόπο- ότι σύντομα θα ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Σημειώνεται ότι στις 6 Ιανουαρίου, η Δανάη Μπάρκα είχε δημοσιεύσει την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της στα social media, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για την ονομαστική του εορτή.

