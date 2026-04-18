ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 17:05
Δανάη Μπάρκα: Στις 13 Ιουνίου ο γάμος με τον Φάνη Μπότση – Το τριήμερο γλέντι στη Μεσσηνία και το after party στη Σέριφο

­Στη Μεσσηνία, το διήμερο 12 με 14 Ιουνίου, θα γίνει ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, σύμφωνα με το Secret των Παραπολιτικών.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία, σε έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την οικογένεια της παρουσιάστριας.

Πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα με θέα στη θάλασσα, η οποία προσφέρει ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ιδανικό για έναν καλοκαιρινό γάμο. Το φυσικό τοπίο, σε συνδυασμό με τη διακριτική πολυτέλεια του χώρου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια τελετή υψηλής αισθητικής, αλλά χωρίς υπερβολές.

Η δεξίωση θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλεσμένους να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον οικείο για τη νύφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γλέντι θα είναι τριήμερο, ενώ θα γίνει και ένα after wedding party στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Φάνης Μπότσης.

Η λίστα των καλεσμένων

Η λίστα καλεσμένων περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά γνωστά ονόματα από τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και της μουσικής. Ανάμεσά τους αναμένεται να δώσουν το «παρών» οι Νίκος Κοκλώνης, Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης, Σμαράγδα Καρύδη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Αρης Καβατζίκης, Κώστας Κόκλας και Μαρία Καβογιάννη, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν και άλλα ηχηρά ονόματα μέχρι την τελευταία στιγμή. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει έντονα κοσμική ατμόσφαιρα, χωρίς να αλλοιώνει τον προσωπικό και ρομαντικό πυρήνα του γεγονότος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι λεπτομέρειες γύρω από το νυφικό της παρουσιάστριας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νυφικό θα φέρει την υπογραφή των MI-RO, ενός σχεδιαστικού διδύμου με τον οποίο η Δανάη Μπάρκα διατηρεί στενή φιλική σχέση.

