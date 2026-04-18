Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Βίσση θα σπάσει το ρεκόρ του Νταλάρα στο ΟΑΚΑ (Video)

Το δικό του αποθεωτικό σχόλιο για τη sold out συναυλία που θα δώσει τον Σεπτέμβριο, η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ έκανε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια θα σπάσει το ρεκόρ που μέχρι τώρα κατείχε ο Γιώργος Νταλάρας με την εμφάνισή του το 1983 και επισήμανε πως υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν θεατές και στην αρένα, που στο παρελθόν ήταν επίφοβο, λόγω τεχνικών ζητημάτων.

«Ο Γιώργος Νταλάρας κατέχει το ρεκόρ 43 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά ήταν το ’83 που γέμισε δύο φορές το Ολυμπιακό Στάδιο. Βέβαια, να λέμε για τους νεότερους ότι μιλάμε για άλλες συνθήκες τότε. Η χωρητικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου στις κερκίδες είναι 80.000. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα τεχνικά και ήταν και επίφοβο να γεμίζουν τον αγωνιστικό χώρο, την αρένα που λέμε. Γιατί τα τεχνικά μέσα, τα ηχητικά, τα φωτιστικά ήταν τέτοια που μπορεί να υπήρχε και κίνδυνος. Υπήρχε πολύ καλώδιο, δεν υπήρχαν ασύρματα μικρόφωνα. Ήταν οι κερκίδες 80.000, το έκανε δύο φορές ο Νταλάρας το ’83 και απ’ ό,τι φαίνεται η Άννα θα σπάσει 43 χρόνια μετά το ρεκόρ του πρώην αγαπημένου της», σχολίασε.

«Θέλω να πω και κάτι. Επειδή ακούω διάφορους άσχετους να λένε ότι αναστήθηκε μέσα από αυτό, εγώ είμαι στη δουλειά απ’ το ’88. Έχω μπει στη δουλειά απ’ το ’88. Δεν θυμάμαι ποτέ την Άννα Βίσση να είναι ποτέ στα κάτω της. Δεν ήταν ποτέ στα κάτω της. Απλά τη δεκαετία, την τελευταία, μέσω του Hotel Ερμού και όλο αυτό το concept, κατάφερε να κάνει ένα καταπληκτικό revival», επισήμανε.

Όσο για τις τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία και τα σχόλια που έγιναν, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σημείωσε. «Εντάξει, είναι σχετικά λογικές τιμές, όταν πρόκειται να γίνει μία υπερπαραγωγή. Απ’ ό,τι ακούμε… ένα το κρατούμενο. Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο είναι πολύ… του “πουλάω μούρη”. Αυτό το κοινό λοιπόν που “πουλάει μούρη”, ορθώς θα το τιμολογήσεις να πληρώσει 470 ή ό,τι είναι. Θέλω να σου πω ότι τα υψηλά εισιτήρια μου φάνηκαν κι αυτά λογικά».

