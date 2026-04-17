ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 21:49
Σάντρα Μπούλοκ: «Έχω την πολυτέλεια σε αυτή τη δουλειά να μεγαλώνω εγώ τα παιδιά μου, αλλοι δεν την έχουν»

Προτεραιότητα στη μητρότητα δίνει η Σάντρα Μπούλοκ παρά τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, όπως δήλωσε η διάσημη ηθοποιός.

Η 61χρονη ηθοποιός μίλησε στο CNBC Changemakers Summit στη Νέα Υόρκη και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να θυσιάσει τα παιδιά της. Όπως είπε άλλωστε, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Αναφερόμενη στη νέα της ταινία «Practical Magic 2», η Μπούλοκ σημείωσε ότι μπόρεσε να την κάνει μόνο επειδή κατάφερε να ευθυγραμμίσει το πρόγραμμά της με την περίοδο που τα δύο παιδιά της, ο γιος της Λούις και η κόρη της Λάιλα, δεν είχαν σχολείο. «Έκανα αυτή την ταινία αυτή τη χρονική στιγμή επειδή ήξερα ότι τα παιδιά μου ήταν εκτός σχολείου. Δεν πρόκειται να θυσιάσω τα παιδιά μου — τον χρόνο μου — με τα παιδιά μου. Εκείνα θα ήταν μια χαρά αν έλειπα. Εγώ δεν θα ήμουν. Είναι αλήθεια. Και δεν κάνω την καλύτερη δουλειά μου αν τα παιδιά μου δυσκολεύονται ή αν χρειάζονται κάτι και εγώ δεν μπορώ να το προσφέρω», εξήγησε.

Η Σάντρα Μπούλοκ θεωρεί πολυτέλεια το γεγονός ότι δεν αναθέτει σε άλλους την ανατροφή των παιδιών της, ενώ δραστηριοποιείται στην κινηματογραφική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Εγώ μεγαλώνω τα παιδιά μου, όχι κάποιος άλλος. Αλλά έχω την πολυτέλεια να μπορώ να το κάνω αυτό μέσα σε αυτή τη δουλειά. Τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν. Και καταλαβαίνω αυτό το πένθος και αυτή την αγωνία όταν είσαι στη δουλειά και λες: “Δεν είμαι εκεί που χρειάζεται να είμαι αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ, υποδυόμενη έναν ρόλο και κάνοντας τη δουλειά μου”. Αλλά ξέρετε κάτι; Οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν. Μπορούμε να κάνουμε 15 πράγματα ταυτόχρονα και να τα καταφέρνουμε».

Η σταρ του Χόλιγουντ απέκτησε τον γιο και την κόρη της μέσω υιοθεσίας, όταν πλησίαζε τα πενήντα της χρόνια, και πιστεύει ότι τα παιδιά της ήρθαν στη ζωή της την ιδανική στιγμή. «Δεν ξέρω γιατί αυτή ήταν η μόνη διαδρομή, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που το σύμπαν με έκανε να περιμένω», είχε πει στο RedTableTalkτο 2022. «Με έκανε να περιμένω, παρότι ήμουν αγχωμένη και ανυπόμονη — και μου είπε όχι, δεν θα το κάνεις με τον τρόπο που νομίζεις ότι θα το κάνεις».

Το μεγάλωμά τους αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές περηφάνιας για την Μπούλοκ. Θεωρεί τον εαυτό της «τυχερό» που μπορεί να τα βλέπει να μεγαλώνουν και, για να το πετύχει αυτό, έκανε ένα βήμα πίσω από την υποκριτική, ώστε να βρίσκεται κοντά τους. Το Practical Magic 2 σηματοδοτεί την επιστροφή της στην οθόνη για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια.

«Δεν αποσύρομαι, απλώς δεν θα περάσω χρόνο μπροστά από την κάμερα για ένα διάστημα. Έχω υπέροχα παιδιά. Προτιμώ να τα κοιτάζω», είχε πει η Μπούλοκ στο PEOPLE το 2022. «Προτιμώ να τα βλέπω κάθε μέρα και να είναι θυμωμένα μαζί μου και εκνευρισμένα, και να δημιουργώ αναμνήσεις μαζί τους αυτή την περίοδο».

Διαβάστε επίσης:

Η Κιμ Καρντάσιαν στα πόδια του Λιούις Χάμιλτον – Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε από την Coachella

Η Νάταλι Πόρτμαν είναι έγκυος – Η ηθοποιός περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ

Kάνιε Γουέστ: Μπλόκο στις συναυλίες του ράπερ στην Ευρώπη – Ακυρώθηκε εμφάνισή του και στην Πολωνία





ΚΟΣΜΟΣ

«Θολό τοπίο» με το άνοιγμα του Ορμούζ – Ασάφεια και αμφιβολίες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων

ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ορμούζ: Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια

LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν στα πόδια του Λιούις Χάμιλτον – Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε από την Coachella

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

