search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:43
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 12:40

Σάντρα Μπούλοκ: Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη και επανένωση με τη Ντάνα Φοξ

04.03.2026 12:40
bullock-new

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το σίκουελ του «Practical Magic» συνεχίζεται, η Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) έκλεισε το επόμενο πρότζεκτ της.

Σύμφωνα με το Deadline, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει, αλλά και να αναλάβει την παραγωγή μιας νέας ταινίας για λογαριασμό της Sony Pictures, σε σενάριο της Ντάνα Φοξ (Dana Fox).

Η Sony εξασφάλισε το άτιτλο, προς το παρόν, πρότζεκτ, μετά από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική μάχη προσφορών επανενώνοντας τις Μπούλοκ και Φοξ έπειτα από την εισπρακτική επιτυχία της Paramount το 2022, «The Lost City».

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, η Μπούλοκ θα βρίσκεται και στη παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Fortis Films μαζί με την Φοξ για λογαριασμό της Foxy Inc. Η Μάρτζι Λαβ (Margy Love) θα αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή για την Foxy.

Το φιλμ αποτελεί την επιστροφή της Μπούλοκ στα πλατό της Sony, μετά την ταινία «Bullet Train» (2022) στο πλευρό του Μπραντ Πιτ (Brad Pitt). Παράλληλα, η Φοξ διατηρεί πολυετές συμβόλαιο με τη Sony Pictures Television, όπου αυτή την περίοδο υπογράφει το σενάριο και εκτελεί χρέη showrunner για τη σειρά «Clue, η οποία βρίσκεται υπό ανάπτυξη για το Peacock.

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ για ρόλους όπως εκείνον στο «Gravity» (που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ) και τη βραβευμένη με το χρυσό αγαλματίδιο ερμηνεία της στο «The Blind Side», η Μπούλοκ εξέπληξε πρόσφατα τους θαυμαστές της με την επιστροφή της στο σίκουελ του «Practical Magic» με συμπρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου, από την Warner Bros.

Διαβάστε επίσης:

«Game of Thrones»: Κινηματογραφικό prequel της επικής σειράς ετοιμάζει η Warner Bros. (photos/videos)

Bruce Campbell: Ο πρωταγωνιστής του franchise τρόμου «Evil Dead» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Κουέντιν Ταραντίνο: Διαψεύδονται οι φήμες ότι σκοτώθηκε στο Ισραήλ – «Είναι μια χαρά» λέει πηγή από το περιβάλλον του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

photo_4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος της «γεωπολιτικής αθωότητας» και το στοίχημα των 1,4 τρισ. ευρώ (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:43
mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

1 / 3