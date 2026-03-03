Κουέντιν Ταραντίνο: Διαψεύδονται οι φήμες ότι σκοτώθηκε στο Ισραήλ – «Είναι μια χαρά» λέει πηγή από το περιβάλλον του

Τις φήμες που κυλοφόρησαν, τις τελευταίες ώρες, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και ήθελαν τον Κουέντιν Ταραντίνο να έχει σκοτωθεί σε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ διαψεύδει πηγή από το περιβάλλον του, ξεκαθαρίζοντας ότι ο γνωστός σκηνοθέτης και η οικογένειά του είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς.

«Ο Κουέντιν είναι ζωντανός και καλά και η οικογένειά του είναι επίσης καλά» ανέφερε, χαρακτηριστικά, πρόσωπο κοντά στον δημιουργό, σύμφωνα με το TMZ, διαψεύδοντας τη φημολογία που αναπτύχθηκε μέσω του X.

Rumors Quentin Tarantino was killed in a missile attack in Israel are all just BS — and TMZ has learned the film director's family is just fine!



Read more: https://t.co/Jb7LbEgCst pic.twitter.com/06vzBWoFX5 — TMZ (@TMZ) March 3, 2026

Το Deadline ήταν το πρώτο μέσο που ανέδειξε την ψευδή ανάρτηση περί θανάτου του. Παράλληλα, στο X κυκλοφόρησαν εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, απεικονίζοντας τον Ταραντίνο σε καταφύγιο στο Ισραήλ και οι οποίες επίσης αποδείχτηκαν ψευδείς.

Σημειώνεται ότι ο Ταραντίνο και η οικογένειά του μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λος Άντζελες, όπου είναι η γενέτειρά του. Η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ, είναι Ισραηλινή ηθοποιός, μουσικός και μοντέλο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.

