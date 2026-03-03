Η Kaley Cuoco θέλει να γίνει… Dolly Parton – «Είμαι ερωτευμένη μαζί της» (video)

Η Κέιλι Κουόκο εξέφρασε ενδιαφέρον να υποδυθεί τη Ντόλι Πάρτον σε μια πιθανή βιογραφική ταινία για το είδωλο της κάντρι μουσικής.

Η ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις σειρές The Big Bang Theory και The Flight Attendant, εμφανίστηκε πρόσφατα στο Vanished του MGM+ με τον Σαμ Κλάφλιν.

Οι δύο ηθοποιοί σε συνέντευξή τους στο nme ρωτήθηκαν αν υπάρχουν κάποιοι αστέρες της μουσικής που θα ήθελαν να υποδυθούν σε μια πιθανή βιογραφική ταινία.

Όταν ο Κλάφλιν πρότεινε στη συμπρωταγωνίστριά του να υποδυθεί τη Ντόλι Πάρτον, η Κέιλι Κουόκο απάντησε: «Α, ναι! Είναι εξαιρετική ιδέα. Είμαι ερωτευμένη μαζί της, ακούω μόνον τα πιο όμορφα πράγματα για εκείνη».

«Ξέρετε τι μου αρέσει σε εκείνη; Ζούσαν με τον σύζυγό σε ξεχωριστά σπίτια. Ξέρω ότι έχει πεθάνει, αλλά πάντα μιλούσε γι’ αυτό, ήταν μαζί για πάντα και εγώ σκεφτόμουν: “Έτσι γίνεται”. Απλώς ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Αυτό είναι υπέροχο!» εξήγησε.

Ο Κλάφλιν είπε ότι «επειδή η ζωή του ήταν αρκετά υπέροχη, ο Φρανκ Σινάτρα θα ήταν μια απίστευτη ιστορία».

«Δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος να υποδυθώ τον Σινάτρα, αλλά θα ήθελα πολύ να δω αυτήν την ταινία» ανέφερε.

Η Κουόκο είπε επίσης ότι θα μπορούσε να υποδυθεί την κόρη του Νάνσι Σινάτρα, καθώς και τη Ντέμπι Χάρι από τους Blondie.

