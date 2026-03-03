search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 10:08

Η Kaley Cuoco θέλει να γίνει… Dolly Parton – «Είμαι ερωτευμένη μαζί της» (video)

03.03.2026 10:08
KaleyCuoco

Η Κέιλι Κουόκο εξέφρασε ενδιαφέρον να υποδυθεί τη Ντόλι Πάρτον σε μια πιθανή βιογραφική ταινία για το είδωλο της κάντρι μουσικής.

Η ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις σειρές The Big Bang Theory και The Flight Attendant, εμφανίστηκε πρόσφατα στο Vanished του MGM+ με τον Σαμ Κλάφλιν.

Οι δύο ηθοποιοί σε συνέντευξή τους στο nme ρωτήθηκαν αν υπάρχουν κάποιοι αστέρες της μουσικής που θα ήθελαν να υποδυθούν σε μια πιθανή βιογραφική ταινία.

Όταν ο Κλάφλιν πρότεινε στη συμπρωταγωνίστριά του να υποδυθεί τη Ντόλι Πάρτον, η Κέιλι Κουόκο απάντησε: «Α, ναι! Είναι εξαιρετική ιδέα. Είμαι ερωτευμένη μαζί της, ακούω μόνον τα πιο όμορφα πράγματα για εκείνη».

«Ξέρετε τι μου αρέσει σε εκείνη; Ζούσαν με τον σύζυγό σε ξεχωριστά σπίτια. Ξέρω ότι έχει πεθάνει, αλλά πάντα μιλούσε γι’ αυτό, ήταν μαζί για πάντα και εγώ σκεφτόμουν: “Έτσι γίνεται”. Απλώς ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Αυτό είναι υπέροχο!» εξήγησε.

Ο Κλάφλιν είπε ότι «επειδή η ζωή του ήταν αρκετά υπέροχη, ο Φρανκ Σινάτρα θα ήταν μια απίστευτη ιστορία».

«Δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος να υποδυθώ τον Σινάτρα, αλλά θα ήθελα πολύ να δω αυτήν την ταινία» ανέφερε.

Η Κουόκο είπε επίσης ότι θα μπορούσε να υποδυθεί την κόρη του Νάνσι Σινάτρα, καθώς και τη Ντέμπι Χάρι από τους Blondie.

Διαβάστε επίσης:

«Το Σημειωματάριο» του Ζαν Κλοντ Καρριέρ στη Θεατρική Σκηνή Αντώνη Αντωνίου

«Εκμηδένιση» του Μισέλ Ουελμπέκ – Από την ομάδα Elephas Tiliensis στο Θέατρο Ροές

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrimatistirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στο χρηματιστήριο Αθηνών με απώλειες στο 5%

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

delithanasi-doxas-new
LIFESTYLE

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

karameros_0610_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Να αυξηθούν οι ειδικευόμενοι Παθολόγοι στο ΕΣΥ – Δεν καλύπτονται οι εφημερίες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:57
xrimatistirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στο χρηματιστήριο Αθηνών με απώλειες στο 5%

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

delithanasi-doxas-new
LIFESTYLE

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

1 / 3