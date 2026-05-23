23.05.2026 10:11

Σε 69χρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο η πρώτη ευθανασία στην Ουρουγουάη

Μια ασθενής με καρκίνο στο τελικό στάδιο υποβλήθηκε σε ευθανασία χθες Παρασκευή στην Ουρουγουάη, για πρώτη φορά στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που έγινε η πρώτη στην περιοχή όπου τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα νόμος ο οποίος επιτρέπει τον υποβοηθούμενο θάνατο, όταν το ζητούν άνθρωποι στο τελικό στάδιο θανάσιμων ασθενειών, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον ιατρικό σύλλογο.

Έπειτα από χρόνια ζυμώσεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε για χρόνια η καθολική εκκλησία, η Ουρουγουάη έγινε τον Οκτώβριο του 2025 η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής όπου υιοθετήθηκε σχέδιο νόμου το οποίο θεσμοθέτησε την ευθανασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το κείμενο τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο.

Σε άλλες δυο χώρες της υποηπείρου -στην Κολομβία και στον Ισημερινό- ο υποβοηθούμενος θάνατος αποποινικοποιήθηκε αντίστοιχα το 1997 και το 2024, με αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Ήθελε να τελειώσει το μαρτύριό της»

Σύμφωνα με πηγές στο σύστημα υγείας που επικαλέστηκε το μέσο ενημέρωσης Telenoche 4, η γυναίκα που υποβλήθηκε σε ευθανασία ήταν 69χρονη, με καρκίνο στο πάγκρεας στο τελικό στάδιο, η οποία ήθελε να τελειώσει το μαρτύριό της.

Η πηγή του AFP στον ιατρικό σύλλογο επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η πρώτη περίπτωση ευθανασίας στη χώρα και ότι καταγράφτηκε χθες.

Ο Φεδερίκο Πρέβε, βουλευτής της αριστεράς που υπήρξε συνεισηγητής του νόμου για τον «αξιοπρεπή θάνατο», όπως βαφτίστηκε, κατέγραψε τη «συμβολική και πολύ σημαντική ημέρα για τη χώρα».

«Το πρόσωπο αυτό μπόρεσε να επιλέξει να πεθάνει γαλήνια· μπόρεσε να επιλέξει να φύγει σύμφωνα με τις δικές της πεποιθήσεις», εξήγησε σε δημοσιογράφους.

Ο νόμος που εγκρίθηκε στην Ουρουγουάη προβλέπει ότι το πρόσωπο που ζητά να υποβληθεί σε ευθανασία πρέπει να είναι ενήλικο, να έχει υπηκοότητα της χώρας ή άδεια μόνιμης διαμονής σε αυτή, να κρίνεται ψυχικά ικανό και να βρίσκεται στην τελική φάση ανίατης νόσου ή πάθησης που προκαλεί αφόρητους πόνους ή σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας ζωής.

Τι ορίζει το πρωτόκολλο

Το πρωτόκολλο ορίζει ακόμη πως είναι ο ή η ασθενής αυτός ή αυτή που πρέπει να ζητήσει από τον θεράποντα ή την θεράπουσα ιατρό να υποβληθεί σε ευθανασία· η απάντηση πρέπει να δίνεται εντός τριών ημερών. Απαιτείται ωστόσο δεύτερη σύμφωνη ιατρική γνωμάτευση για να προχωρήσει η διαδικασία.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ δυο ιατρών, επαφίεται σε ιατρική επιτροπή να λάβει οριστική απόφαση.

Η ευθανασία γίνεται με τη χρήση σκευασμάτων αυστηρά καθορισμένων από το πρωτόκολλο και ο ή η ασθενής μπορεί να ακυρώσει την απόφασή του ή της ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται να εξηγήσει το γιατί.

Στην περιοχή όπου η επιρροή της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας είναι τεράστια, η Ουρουγουάη, αποφασιστικά λαϊκή και κοσμική, πρωτοπορεί συχνά σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει νομιμοποιήσει έτσι τον γάμο προσώπων του ιδίου φύλου, την άμβλωση, καθώς και τη χρήση κάνναβης.

