ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 10:37
23.05.2026 09:24

Τραγωδία στην Κίνα: Ξεπέρασαν τους 80 οι νεκροί από την έκρηξη στο ανθρακωρυχείο

Σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Σύμφωνα με το CCTV, εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη εννέα ανθρώπων.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

