23.05.2026 08:31

Αφγανιστάν: 24 νεκροί σε δυο μέρες εξαιτίας πλημμυρών

Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες, έκαναν γνωστό χθες Παρασκευή περιφερειακοί αξιωματούχοι και η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών των de facto αρχών.

Μέσα σε 24 ώρες, 15 άνθρωποι χάθηκαν στην επαρχία Μπαγλάν (βόρεια), δύο στην Μπανταχσάν (βορειοανατολικά) και ένας στην Ουαρντάκ (κεντρικά) εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών.

«Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας των πλημμυρών», είπε ο Φαρούκ Αχπλαουάκ, εκπρόσωπος του επικεφαλής των τοπικών αρχών στην Μπαγλάν.

Αγνοούνται άλλοι δύο άνθρωποι

Στην Μπανταχσάν, «δυο άνθρωποι είναι νεκροί, (άλλοι) δύο αγνοούνται και πάνω από 100 σπίτια καταστράφηκαν», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος.

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Αφγανιστάν από την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμύρες σε διάφορους τομείς.

Tην Πέμπτη, έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε διάφορες επαρχίες.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών (…) έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και (άλλοι) ένδεκα τραυματίστηκαν», είπε προχθές Πέμπτη εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών του Αφγανιστάν, ο Μοχαμάντ Γιουσούφ Χαμάντ.

Στο έλεος της κακοκαιρίας από τα τέλη Μαρτίου

Κύμα κακοκαιρίας σαρώνει το Αφγανιστάν από τα τέλη Μαρτίου, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκαλούν καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες.

Τουλάχιστον 148 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 137 τραυματίστηκαν τον Απρίλιο, εξαιτίας πλημμυρών έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Το Αφγανιστάν, από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που, όπως προειδοποιούν ειδικοί, κάνει ολοένα πιο συχνά και σφοδρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Iron Maiden: Απόψε η τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ – O oδηγός πρόσβασης και τι απαγορεύεται αυστηρά

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στην Εθνική – Δύο συλλήψεις για κόντρες, μεθυσμένος ο ένας οδηγός

LAMDA Development: Προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού του 2020 μέσω νέας έκδοσης

Ξεφάντωμα για τους ερυθρόλευκους στο VIP lounge του ΟΑΚΑ με Λιόλιου – «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» (Video)

Αεροδρόμια: Πάνω από 14,5 εκατ. επιβάτες στο πρώτο τετράμηνο με άνοδο 5,6% το 2026

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

