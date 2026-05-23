Οι ΗΠΑ ζητάνε ξεκλείδωμα των social media όσων θέλουν βίζα για Αμέρικα

Δεν αφορά άμεσα την Ελλάδα, αλλά έχει σίγουρα ενδιαφέρον: η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο με ανάρτησή της στο Facebook ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για βίζα ότι θα πρέπει να γυρίσουν τις ρυθμίσεις των λογαριασμών τους στα social media σε «δημόσιο» αντί για «ιδιωτικό» ή «κλειδωμένο».

Στην ουσία η πρεσβεία προχωρεί σε εφαρμογή νέας πολιτικής των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιοι που εξετάζουν το αίτημα της βίζας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα social media του αιτούμενου. Ο λόγος; Να κρίνουν αν περιέχει «αντιαμερικανικές» αναρτήσεις και συνθήματα ή αν υποστηρίζει την «τρομοκρατία».

Η πραγματικότητα, βέβαια, έχει δείξει ότι κάποιες βίζες έχουν «κοπεί» επειδή στα social media των αιτούμενων εντοπίστηκαν αρνητικές αναρτήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ ή μιμίδια για τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Εν πάση περιπτώσει, η ανακοίνωση της πρεσβείας δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Ανάμεσα στα πολλά αρνητικά σχόλια, ας κρατήσουμε δύο: μια Γερμανίδα έγραψε ότι «αυτό στη Γερμανία το λέμε Στάζι (σ.σ.: η διαβόητη μυστική αστυνομία της Ανατολικής Γερμανίας)», ενώ ένας Δανός πολίτης σημείωσε ότι «το “1984” του Όργουελ ήταν προειδοποίηση, όχι οδηγίες χρήσεως». Καλά θα πάει κι αυτό…

Διαβάστε επίσης:

Σασπένς δημιουργεί ο Τσίπρας γύρω από το όνομα του κόμματος με νέο βίντεο – «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε»

Ανδρέας Λοβέρδος: Η Καρυστιανού που «απευθύνθηκε σε ψεκασμένους», ο Τσίπρας που «δεν είναι ίδιος» και ο Σαμαράς που «σέβομαι και τιμώ»

Λιάνα Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: «Μου προκαλεί οίκτο, λυπάμαι βαθιά»











