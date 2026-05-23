«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»: Νέα ανάρτηση Τσίπρα για το «ντεμπούτο» του νέου κόμματος

Νέα ανάρτηση για το «ντεμπούτο» του νέου του κόμματος έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, το πρωί του Σαββάτου.

«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας την ημέρα ανακοίνωσης του νέου του κόμματος την προσεχή Τρίτη, 26 Μαΐου, στην Πλατεία Θησείου.

Το σασπένς γύρω από το όνομα του κόμματος συνεχίζεται.

Βίντεο, που ανάρτησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνει τον ίδιο να εγκρίνει με ενθουσιασμό την πρόταση μιας νεαρής γυναίκας να ονομαστεί «Ορίζοντες». Ωστόσο, κάποιος από τους συνεργάτες του φαίνεται να παρεμβαίνει και να «βάζει πάγο» στον πρόεδρο, αφού του λέει πως το όνομα έχει κλειδώσει και είναι ήδη έτοιμα «site, banner, social media», ακόμη και… μπλουζάκια.

Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε pic.twitter.com/BDr1ACQZz4 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 22, 2026

«Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε», κατά συνέπεια, «θα πάμε με αυτό που κλείδωσε», λέει ο Τσίπρας.

