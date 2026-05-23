Tetra Pak Hellas: Επενδύει σε βιώσιμες συσκευασίες και ενισχύει συνεργασίες με μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες

Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά τροφίμων και ποτών, με έμφαση στις βιώσιμες συσκευασίες και στις νέες κατηγορίες προϊόντων, στρέφεται η Tetra Pak Hellas, διατηρώντας συνεργασίες με ορισμένες από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες και εταιρείες τροφίμων της χώρας.

Όπως ανέφερε ο Sales Director και Office Manager της εταιρείας, Βασίλης Τσανός, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, η εταιρεία συνεχίζει να συνεργάζεται με μεγάλους παίκτες της αγοράς όπως η Coca-Cola Τρία Έψιλον, η ΔΕΛΤΑ, η ΜΕΒΓΑΛ, η Κρι Κρι, η ΦΑΓΕ, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία και η FrieslandCampina.

Η εταιρεία εστιάζει στην ανάπτυξη νέων λύσεων συσκευασίας, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς για μεγαλύτερη ευκολία, ανακυκλωσιμότητα και περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η μητρική Tetra Pak επενδύει διεθνώς περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2030 για την ανάπτυξη βιώσιμων συσκευασιών.

Παράλληλα, στις αρχές του 2026 προχώρησε σε επένδυση 60 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στο Lund της Σουηδίας, δημιουργώντας νέα πιλοτική μονάδα για την ανάπτυξη τεχνολογίας χάρτινης επίστρωσης στις ασηπτικές συσκευασίες.

Η νέα τεχνολογία επιδιώκει να αντικαταστήσει σταδιακά το αλουμίνιο με χαρτί, αυξάνοντας το ποσοστό χάρτινου υλικού στις συσκευασίες περίπου στο 80%. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε συνδυασμό με πολυμερή φυτικής προέλευσης, το ποσοστό ανανεώσιμων υλικών μπορεί να φτάσει έως και το 92%, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα έως 43%.

Παράλληλα, η απλούστευση της δομής των υλικών, από τρία βασικά υλικά σε δύο, αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω και τη διαδικασία ανακύκλωσης.

Στην ελληνική αγορά, η Tetra Pak Hellas συμμετέχει σε σειρά επενδυτικών έργων που αφορούν εγκαταστάσεις νέων γραμμών συσκευασίας και συστημάτων επεξεργασίας για μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, ενώ παράλληλα στηρίζει εταιρείες τροφίμων στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η συνεργασία με την THAMMA Natural Products, εταιρεία με έδρα το Ρέθυμνο που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων με βάση αρωματικά φυτά, η οποία αξιοποίησε χάρτινες συσκευασίες της Tetra Pak για τη νέα σειρά βιολογικών κρύων τσαγιών της.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η αγορά λειτουργικών τροφίμων και ready-to-drink προϊόντων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και τα επόμενα χρόνια, ακολουθώντας τις τάσεις που ήδη κυριαρχούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως τα πρωτεϊνικά ροφήματα, τα συμπληρώματα διατροφής και γενικότερα οι κατηγορίες προϊόντων που συνδέονται με την ευεξία και τη λειτουργική διατροφή.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον στην αγορά συσκευασίας παραμένει απαιτητικό λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της μεταβλητότητας στις τιμές των πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον κ. Τσανό, πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται η αγορά χυμών, καθώς οι διεθνείς τιμές στο συμπυκνωμένο πορτοκάλι παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, θετική πορεία συνεχίζει να εμφανίζει η κατηγορία γάλακτος υψηλής παστερίωσης, η οποία ενισχύει σταδιακά τη θέση της στην αγορά.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Tetra Pak Hellas διαμορφώθηκε το 2025 στα περίπου 71,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στον ρυθμό υλοποίησης και τιμολόγησης μεγάλων έργων, ενώ τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 1,68 εκατ. ευρώ από 3,22 εκατ. ευρώ το 2024.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι η δραστηριότητα θα κινηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στο ενεργειακό κόστος, στις πρώτες ύλες και στη συνολική αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Οι επενδύσεις σε αυτοματισμούς, νέες τεχνολογίες συσκευασίας και βιώσιμες λύσεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς άξονες ανάπτυξης, με την ελληνική αγορά να παραμένει στρατηγικής σημασίας για τη δραστηριότητα του ομίλου στην περιοχή.

