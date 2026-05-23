Τα δύο σενάρια για το πετρέλαιο και ο ελληνικός εφιάλτης

Η τελευταία στρατηγική αποτίμηση της JPMorgan Chase & Co. για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου κινείται γύρω από έναν κεντρικό φόβο: ότι η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί μόνο τις τιμές της ενέργειας, αλλά συνολικά τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικά της Ευρώπης, η οποία παραμένει ενεργειακά και βιομηχανικά ευάλωτη μετά το σοκ της Ουκρανίας.

Η βασική εικόνα που περιγράφουν οι διεθνείς αναλυτές είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, η παγκόσμια αγορά δεν διαθέτει πλέον μεγάλα περιθώρια ασφαλείας. Τα στρατηγικά αποθέματα πολλών χωρών έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την ενεργειακή κρίση του 2022-2024, ενώ η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί ήδη σε περιβάλλον αυξημένων ναύλων, γεωπολιτικών κινδύνων και αβεβαιότητας στις θαλάσσιες μεταφορές με επίκεντρο Ορμούζ, αλλά και άλλα σημεία.

Η JPMorgan φέρεται να εξετάζει σενάρια όπου ακόμη και περιορισμένες στρατιωτικές ενέργειες ή ναυτικοί αποκλεισμοί θα μπορούσαν να αφαιρέσουν εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την αγορά. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν άμεσα προς ή και πάνω από τα 120–130 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε ακραίο σενάριο δεν αποκλείονται επίπεδα κοντά στα ιστορικά ρεκόρ του 2008. Δηλαδή τα 150 ευρώ. Σε περίπτωση παράτασης του πολέμου, η τιμή μπορεί να φτάσει και τα 180.

Για την Ευρώπη, το πρόβλημα είναι διπλό. Η ήπειρος έχει ήδη χάσει τη φθηνή ενεργειακή «ομπρέλα» του ρωσικού φυσικού αερίου και πλέον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενο LNG, ακριβότερες αγορές spot και θαλάσσιες διαδρομές που περνούν από περιοχές υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα άνοδος στο πετρέλαιο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα κίνησης, αλλά συμπαρασύρει ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, ναυτιλία, λιπάσματα και τελικά ολόκληρο τον πληθωρισμό τροφίμων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση για τέσσερις λόγους.

Πρώτον, επειδή η οικονομία της παραμένει εξαιρετικά εξαρτημένη από τις θαλάσσιες μεταφορές και τον τουρισμό. Η αύξηση του jet fuel επηρεάζει άμεσα το κόστος των αεροπορικών εταιρειών και των πακέτων διακοπών, ενώ τα ακριβότερα ναυτιλιακά καύσιμα αυξάνουν το κόστος εισαγωγών σχεδόν σε όλα τα προϊόντα.

Δεύτερον, η Ελλάδα συνεχίζει να βασίζεται έντονα στις εισαγωγές για βασικά αγαθά, ζωοτροφές, πρώτες ύλες και μεγάλο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής. Εάν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις ή αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου στις θαλάσσιες γραμμές της Ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, το κόστος θα μεταφερθεί σχεδόν αυτόματα στα ράφια.

Τρίτον, η ελληνική αγορά καυσίμων είναι ήδη μία από τις ακριβότερες στην Ευρώπη λόγω υψηλής φορολογίας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σχετικά μικρή αύξηση στη διεθνή τιμή του αργού δημιουργεί δυσανάλογα μεγάλη πίεση στον τελικό καταναλωτή. Σε πρακτικούς όρους, ένα Brent στα 120 δολάρια θα μπορούσε να οδηγήσει την αμόλυβδη ξανά κοντά ή και πάνω από τα 2,30–2,50 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας, ειδικά στα νησιά.

Τέταρτον, υπάρχει το ζήτημα της εφοδιαστικής ασφάλειας. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές διυλιστικές υποδομές, γεγονός που προσφέρει σημαντική προστασία σε επίπεδο επάρκειας καυσίμων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η ισχύς δεν αναιρεί την εξάρτηση από τις διεθνείς ροές αργού πετρελαίου και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η μεγάλη ελληνική αδυναμία

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο για την Ελλάδα ίσως δεν είναι η ίδια η διαθεσιμότητα καυσίμων, αλλά η δευτερογενής οικονομική επίπτωση. Η άνοδος της ενέργειας περνά γρήγορα στα τρόφιμα μέσω μεταφορών και παραγωγής, στην εστίαση, στα logistics, στις οικοδομές, στη γεωργία μέσω λιπασμάτων και πετρελαίου κίνησης, και τελικά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι διεθνείς αγορές φοβούνται πλέον ένα νέο «ενεργειακό πληθωριστικό κύμα», σε μια στιγμή που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν έχουν ακόμη ανακάμψει πλήρως από το προηγούμενο σοκ. Και σε αυτό το περιβάλλον χώρες όπως η Ελλάδα βρίσκονται ξανά στην πρώτη γραμμή των οικονομικών επιπτώσεων.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια πιθανή νέα ενεργειακή κρίση από πολύ πιο αδύναμη θέση σε σχέση με το 2008. Τότε, το πετρέλαιο είχε φτάσει τα 147 δολάρια το βαρέλι, όμως η ελληνική οικονομία δεν κουβαλούσε ακόμη τη σημερινή κόπωση από τον επίμονο πληθωρισμό, την υπερφορολόγηση καυσίμων και τη διαρκή συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης. Σήμερα, με τον πληθωρισμό ήδη κοντά στο 6%, κάθε νέα άνοδος της ενέργειας λειτουργεί σαν επιταχυντής συνολικής οικονομικής πίεσης.

Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι βαθύτερο από μια απλή αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Η χώρα παραμένει εξαρτημένη από εισαγωγές, θαλάσσιες μεταφορές, τουρισμό και ακριβή εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ η υψηλή φορολογία στα καύσιμα μετατρέπει κάθε διεθνή ανατίμηση σε σοκ για τον τελικό καταναλωτή. Με απλά λόγια, η Ελλάδα πολλαπλασιάζει τις συνέπειες κάθε ενεργειακής κρίσης.

Σενάριο 1: Πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι

Εάν το πετρέλαιο επιστρέψει στα επίπεδα των 150 δολαρίων το βαρέλι, η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο ισχυρής ακρίβειας. Η αμόλυβδη θα μπορούσε να κινηθεί μεταξύ 2,30 και 2,60 ευρώ το λίτρο, με ακόμη υψηλότερες τιμές στα νησιά. Οι μεταφορές, η γεωργία, τα logistics και τελικά τα τρόφιμα θα δεχτούν νέο κύμα ανατιμήσεων, οδηγώντας τον πληθωρισμό ξανά κοντά ή και πάνω από το 10%. Η πίεση δεν θα περιοριστεί στα καύσιμα. Θα περάσει γρήγορα στο ψωμί, στα γαλακτοκομικά, στην εστίαση, στις υπηρεσίες και στον τουρισμό, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα επιβαρυνθούν από το ακριβότερο jet fuel. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι ότι οι μισθοί δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αυξήσεων, επαναφέροντας συνθήκες στασιμοπληθωρισμού: χαμηλή ανάπτυξη με πολύ υψηλές τιμές.

Σενάριο 2: Πετρέλαιο στα 180 δολάρια

Το δεύτερο σενάριο, με το πετρέλαιο να εκτοξεύεται ακόμη και στα 180 δολάρια, θα αποτελούσε πλέον συνθήκη σοβαρού διεθνούς ενεργειακού σοκ, πιθανότατα λόγω γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή ή σοβαρής διακοπής ροών από τον Περσικό Κόλπο. Σε αυτή την περίπτωση, η βενζίνη στην Ελλάδα θα μπορούσε να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τα 3 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας αλυσιδωτή αποσταθεροποίηση στην αγορά. Τα τρόφιμα θα δεχτούν τεράστια πίεση, καθώς θα αυξηθούν ταυτόχρονα το κόστος μεταφοράς, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα και οι εισαγόμενες πρώτες ύλες. Βασικά προϊόντα διατροφής θα μπορούσαν να καταγράψουν ανατιμήσεις άνω του 15%-20%, ενώ η ενεργειακή φτώχεια θα επιστρέψει δυναμικά σε χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Η μεγάλη ελληνική ιδιαιτερότητα είναι ότι σήμερα τα καύσιμα κοστίζουν ήδη ακριβότερα από ό,τι το 2008, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο βρίσκεται χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά εκείνης της εποχής. Αυτό σημαίνει ότι αν η διεθνής αγορά οδηγηθεί ξανά σε ακραίες τιμές, η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει απλώς μια νέα περίοδο ακρίβειας, αλλά μια πραγματική κρίση αγοραστικής επιβίωσης, όπου το βασικό ερώτημα για εκατομμύρια πολίτες δεν θα είναι η ανάπτυξη ή τα πλεονάσματα, αλλά αν μπορούν ακόμη να πληρώνουν καύσιμα, ρεύμα και τρόφιμα.

Διαβάστε επίσης:

Ξανά στα κάγκελα οι αγρότες: Τα τρακτέρ ζεσταίνουν μηχανές για τις 10 Ιουνίου – Καύσιμο η… οικονομική ασφυξία

Η εκτόξευση των χρεών φέρνει ξανά 72 δόσεις: Στα 30 ευρώ η ελάχιστη καταβολή και επιτόκιο 5,84%

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Τη Δευτέρα (25/5) στα ΑΤΜ οι πρώτοι δικαιούχοι – Πότε ολοκληρώνονται οι πληρωμές (video)