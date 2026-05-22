Στα ΑΤΜ θα πάνε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι συνταξιούχοι, καθώς μέχρι την Τετάρτη (27/5) θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν την Τρίτη 26 Μαΐου και την Πέμπτη 28 του ίδιου μήνα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

των (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα)

που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

των Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οπότε θα πιστωθούν τη Δευτέρα (25/5) και την Τετάρτη (27/5) αντίστοιχα.

