Ιδιοκτήτες στο στόχαστρο: Η ΑΑΔΕ στήνει ψηφιακό μάτι σε σπίτια, αγροτεμάχια και κενά ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα

Ένα νέο ψηφιακό «μεγάλο αδερφό» για την ακίνητη περιουσία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ, επιχειρώντας αυτή τη φορά να αποκτήσει πλήρη εικόνα όχι μόνο για το ποιος κατέχει τι, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται κάθε τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστό πλέον ως ΜΙΔΑ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου και αποτελεί ίσως το πιο φιλόδοξο βήμα που έχει γίνει μέχρι σήμερα προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιουσιολογίου ακινήτων.

Η λογική είναι απλή αλλά βαθιά παρεμβατική: το κράτος θέλει να γνωρίζει τα πάντα για κάθε ακίνητο. Αν είναι κατοικημένο ή κλειστό. Αν νοικιάζεται ή μένει άδειο. Αν ηλεκτροδοτείται κανονικά ή εμφανίζεται ημιτελές. Αν αξιοποιείται εμπορικά ή παραμένει ανενεργό. Και φυσικά ποιος το δηλώνει, πώς το δηλώνει και αν τα στοιχεία που εμφανίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες συμφωνούν μεταξύ τους.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έδωσε χθες μια αρκετά καθαρή εικόνα για το πού στοχεύει η νέα πλατφόρμα, μιλώντας ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός ενιαίου φακέλου ακινήτου που θα συνδέει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες γύρω από την ιδιοκτησία και τη χρήση του.

Στην πράξη, το ΜΙΔΑ έρχεται να «κουμπώσει» δεδομένα από το Κτηματολόγιο, το Ε9, τις δηλώσεις μίσθωσης, τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ακόμη και στοιχεία που αφορούν παροχές ρεύματος ή συμβάσεις leasing. Με απλά λόγια, η εφορία επιχειρεί να εξαφανίσει τις «γκρίζες ζώνες» που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από την ελληνική ακίνητη περιουσία.

Και δεν είναι λίγες. Για χρόνια, διαφορετικές υπηρεσίες του κράτους λειτουργούσαν με διαφορετικές βάσεις δεδομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακίνητα που εμφανίζονταν αλλιώς στο Ε9, αλλιώς στο Κτηματολόγιο και αλλιώς στις δηλώσεις μίσθωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακίνητα παρέμεναν ουσιαστικά «αόρατα» για το Δημόσιο ή εμφανίζονταν με ελλιπή στοιχεία.

Τώρα το σχέδιο αλλάζει. Κάθε ακίνητο θα αποκτήσει πλήρες ψηφιακό αποτύπωμα. Θα καταγράφονται η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, η χρήση, αλλά και το αν το ακίνητο είναι κενό, μισθωμένο, ιδιοκατοικούμενο ή παραχωρημένο δωρεάν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έμφαση που δίνεται στις κενές κατοικίες. Εκεί φαίνεται πως βρίσκεται και ένα από τα βασικά πολιτικά στοιχήματα της κυβέρνησης.

Με το στεγαστικό πρόβλημα να εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό ζήτημα και τα ενοίκια να κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα, το κράτος θέλει για πρώτη φορά να μάθει πόσα σπίτια παραμένουν κλειστά και εκτός αγοράς.

Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι πως χωρίς σαφή εικόνα για το πραγματικό απόθεμα κατοικιών δεν μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές στέγασης. Στην πραγματικότητα, όμως, πολλοί βλέπουν πίσω από το νέο μητρώο μια πολύ ευρύτερη επιχείρηση ελέγχου της ακίνητης περιουσίας.

Άλλωστε, όταν το κράτος γνωρίζει με ακρίβεια ποιο ακίνητο είναι κλειστό, ποιο νοικιάζεται, ποιο αποφέρει εισόδημα και ποιο παραμένει αναξιοποίητο, αποκτά και τη δυνατότητα μελλοντικών παρεμβάσεων. Από φορολογικά κίνητρα μέχρι πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Το ΜΙΔΑ δεν θα περιοριστεί μόνο στις κατοικίες. Στη νέα βάση θα ενταχθούν οικόπεδα, αγροτεμάχια, επαγγελματικά ακίνητα αλλά και ακίνητα με παραχωρημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης ή συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Παράλληλα, θα συνδεθούν πλήρως ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον Κωδικό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ώστε να εξαλειφθούν οι αποκλίσεις μεταξύ διαφορετικών συστημάτων καταγραφής.

Στην αγορά ακινήτων αρκετοί εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέο κύμα διασταυρώσεων και ελέγχων. Η εμπειρία δείχνει ότι κάθε φορά που το Δημόσιο αποκτά καλύτερη εικόνα για μια φορολογική βάση, ακολουθούν στοχευμένοι έλεγχοι και αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Ιδιαίτερα στο στόχαστρο αναμένεται να βρεθούν περιπτώσεις ακινήτων που εμφανίζονται ως κενά ενώ αξιοποιούνται, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν δηλώνονται σωστά αλλά και περιπτώσεις διαφορών μεταξύ πραγματικής και δηλωμένης επιφάνειας.

Το ενδιαφέρον είναι πως όλη αυτή η ψηφιακή χαρτογράφηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ακινήτων βρίσκεται ξανά σε φάση έντονων πιέσεων. Τα ενοίκια παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, οι τιμές πώλησης συνεχίζουν να αυξάνονται και η πρόσβαση στη στέγη μετατρέπεται σε ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα για χιλιάδες νοικοκυριά.

Διαβάστε επίσης

Νέες παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις από τους κωδικούς φιλοξενίας και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

SOS από Goldman Sachs: Ιστορική πτώση στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)