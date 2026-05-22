«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Τα μηνύματα που έστειλε η Μαρία Καρυστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της

Το όνομα «Ελπίδα για Δημοκρατία» επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού για τον νέο κομματικό φορέα που παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη και το όνομα λέει πολλά για τις προθέσεις της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Άλλωστε, και η ίδια η ιδρυτής του δεν προσπάθησε να κρύψει τους στόχους του νέου κόμματος, μιλώντας για:

· Αληθινό κράτος δικαίου, χωρίς ακαδίωκτα και άλλα προνόμια και με βασικούς πυλώνες την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την παύση διορισμού της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική, την ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης και την λογοδοσία.

· Έλεγχο όλων των δημοσίων συμβάσεων, «για να δούμε εάν έγιναν προς όφελός μας, κατά προτεραιότητα των μνημονιακών» και έλεγχο της διαχείρισης των εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

· Διαφάνεια στον τρόπο της λειτουργίας των τραπεζών, ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και τους φόρους που τους αναλογούν, έλεγχο της δράσης των servicers και funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας, έλεγχος των χρεών των κομμάτων προς τις τράπεζες.

· Εξυγίανση όλων των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ.

· Ριζική και βάσει εθνικού προγράμματος παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας.

· Μια Ελλάδα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αλλά που δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και που πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Οι ίδιοι στόχοι περιγράφονται και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ωστόσο, στην ομιλία της η Μ. Καρυστιανού φρόντισε να δώσει και πιο προσωπικό τόνο: «Υπάρχει μία στιγμή στην ιστορία κάθε λαού που η σιωπή γίνεται φωνή και πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή έφτασε για την Ελλάδα. […] Στέκομαι εδώ ως μητέρα, ως πολίτης, ως παιδίατρος που ζει μόνο από την δουλειά της.[…] Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία καθεστώς. Πριν από τρία χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά. Συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία», τόνισε.

Επίσης, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους. Είμαστε άνθρωποι, που δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Κι εμείς θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, την Ελλάδα που θα ανήκει ξανά στους πολίτες της», ενώ υπογράμμισε ότι «σας καλώ να πορευτούμε μαζί, με καθαρά χέρια, να φέρουμε ξανά το φως εκεί που κυριάρχησε το σκοτάδι. Τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα» (σημείωση: «Καθαρά χέρια» λεγόταν η επιχείρηση της ιταλικής δικαιοσύνης κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής της πολιτικής με τη μαφία στην Ιταλία, αν και κατά πάσα πιθανότητα η Μ. Καρυστιανού δεν αναφερόταν σε αυτή).

Από εκεί και πέρα, ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος άνοιξε την εκδήλωση, είπε – κάνοντας αναφορά στον Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι – ότι «αυτοί που εγκλημάτησαν, πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους ετοιμάζεται», ενώ άφησε και αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που θα παρουσιάσει στις 26 Μαΐου, λέγοντας ότι «εμείς δεν έχουμε ξένες εταιρείες επικοινωνίας να μας μασαζάρουν, δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding».

Όσον αφορά στην ηθοποιό, Κατερίνα Μουτσάτσου, αφού είπε «προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα», έσπευσε να στείλει χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία, μέχρι τη Συρία. Ομιλίες και δηλώσεις πραγματοποίησαν επίσης, ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, ο Σταύρος Καλεντερίδης, διεθνολόγος, γιος του Σάββα Καλεντερίδη, ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος ε.α. πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου, και άλλοι.

Το παρόν στην εκδήλωση – και στο εγχείρημα – έδωσαν επίσης η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Καρυστιανού, ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής Ενιαίου Συνασπισμού και ΠΑΣΟΚ, ο Αθανάσιος Τζουγανάτος, στρατηγός ε.α., ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος και η οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ενώ από την εκδήλωση πέρασε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Τι λένε όλα αυτά; Πολλά και τίποτα, ακόμα: η «Ελπίδα για Δημοκρατία» έχει πολύ δρόμο μέχρις ότου σχηματοποιηθεί σε κανονικό κόμμα (με τοπικές οργανώσεις, ιδρυτικό συνέδριο, υποψήφιους βουλευτές, κ.λπ.) και στην πραγματικότητα χθες οι πολίτες πήραν απλώς μια… πρόγευση του ύφους, του χαρακτήρα και της πολιτικής του κατεύθυνσης. Το ζήτημα της δικαιοσύνης προφανώς θα βρίσκεται στην προμετωπίδα του – η τραγωδία των Τεμπών, άλλωστε, και οι χειρισμοί της κυβέρνησης αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα για τη δημιουργία του – όπως και της διαφάνειας.

Επίσης, η Μ. Καρυστιανού έχει δείξει – με δηλώσεις της στο παρελθόν – ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική (άλλωστε, υπό αυτή την έννοια, θεωρείται ότι το κόμμα θα «πλαγιοκοπήσει», π.χ., την Ελληνική Λύση). Ωστόσο, το μόνο βέβαιο είναι ότι από χθες υπάρχει ένας ακόμα «παίκτης» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, το οποίο ρευστοποιείται και αναδιατάσσεται ακόμα περισσότερο.

