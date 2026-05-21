Αραμπατζή: Δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Απόλυτη αθωότητα δήλωσε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή, στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής, και τόνισε ότι δεν πίεσε, δεν άσκησε καμία φορτικότητα, δεν επέβαλε, δεν απαίτησε και δεν έκανε καμία κατάχρηση εξουσίας. « Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά τη δικογραφία. Να δείτε τι λέει και τι δεν λέει. Να αναρωτηθείτε αν υπάρχει έστω μία πράξη που να συνιστά αδίκημα. Αν υπάρχει ένα ευρώ που να δόθηκε παράνομα. Αν υπάρχει ένας έλεγχος που να μην έγινε εξαιτίας μου. Είμαι βέβαιη ότι αν θα τη δείτε ψύχραιμα, καθαρά και αμερόληπτα, θα καταλήξετε στην απόρριψη της πρότασης, γιατί δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα», ανέφερε, απευθυνόμενη στην εθνική αντιπροσωπεία.

«Στοχοποιήθηκα, περίπου, ως συνεργός εγκληματικής οργάνωσης, μπήκα στο κάδρο ενός υποτιθέμενου σκανδάλου, χωρίς να έχω τη δυνατότητα, να γνωρίζω, να αμυνθώ και να υποστηρίξω τον εαυτό μου και την αλήθεια», είπε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους μήνες που προηγήθηκαν πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή και υπήρχαν δημοσιεύματα που την ανέφεραν εμπλεκόμενη.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε την κριτική που δέχεται για «κυβίστηση» αναφορικά με την θέση της να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή σε βάρος της. «Επειδή κάποιοι κακόβουλοι μίλησαν και μιλούν για κυβίστηση, ξεκαθαρίζω: η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει η παραμικρή ένδειξη, έστω και αποχρώσα, για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου. Γι΄αυτό συντάσσομαι με τη θέση αυτή, θεωρώντας ότι οι συνταγματικοί θεσμοί, ούτε εργαλειοποιούνται, ούτε ευτελίζονται για χάρη των κομματικών σκοπιμοτήτων», ανέφερε η κ. Αραμπατζή.

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχολίασε και τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Όσο σοβαρή είναι η έννοια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλο τόσο σοβαρή είναι η θεσμική θωράκισή της. Και ρωτώ, τηρήθηκε το αμελλητί, από το 2021 στο 2026; Τηρήθηκε ότι ο εισαγγελέας δεν προβαίνει σε νομική αξιολόγηση για τα πρόσωπα τα υποκείμενα στο άρθρο 86 του Συντάγματος; Τηρήθηκε ο σεβασμός στην επιβεβλημένη μυστικότητα της προδικασίας; Αναμφίβολα καταβαραθρώθηκε», είπε η κ. Αραμπατζή, καταγγέλλοντας ότι διασύρεται δημόσια από τη 2α Νοεμβρίου 2025 όταν η φωτογραφία και το όνομά της «φιγουράριζαν» στο πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εφημερίδας ως εμπλεκόμενης στη 2η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα ερχόταν, και ακολούθησαν αναδημοσιεύσεις με «οχετό» ύβρεων.

Αναφερόμενη στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σημείωσε ότι από όσα αυτή περιλαμβάνει προκύπτει «μηδέν ευρώ ζημία, μηδέν ευρώ παράνομο όφελος, μηδέν ευρώ εκταμίευση» για να τονίσει ότι «για αυτό το ‘μηδέν’, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση πολιτικής ενοχοποίησης», παρότι η όποια ανάμειξή της δεν παρήγαγε καμία πράξη, καμία μεταβολή, κανένα παράνομο όφελος, καμία ζημία για εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Η πρώην υφυπουργός είπε ότι οι δύο περιπτώσεις για τις οποίες ακούγεται να συνομιλεί, ήταν ο ένας πραγματικός αγρότης που ζητούσε να μάθει πότε θα λάμβανε υπόλοιπο επιδότησης του 2018 που καθυστερούσε, ήταν νόμιμος δικαιούχος ανεξόφλητος. Η άλλη περίπτωση ήταν οικογένεια κτηνοτρόφων. «Ο πατέρας της οικογένειας, μου ζήτησε λοιπόν αν μπορεί ο έλεγχος να γίνει με ανθρώπινο τρόπο, επειδή την προηγούμενη χρονιά είχε — όπως μου μετέφερε — ταλαιπωρηθεί υπερβολικά, αν και πρόσφατα χειρουργημένος. Και τι ακριβώς είπα; ‘Γίνεται να μην τους συμπεριφερθούν άσχημα;’ Αυτό είπα. Δεν ζήτησα να μην γίνει έλεγχος. Δεν ζήτησα να αλλοιωθεί πόρισμα. Δεν άσκησα πίεση. Δεν απαίτησα εύνοια. Αποτέλεσμα; Ο έλεγχος έγινε κανονικά. Στην προγραμματισμένη ημερομηνία, δηλαδή στις 21/09/2021. Χωρίς καμία παρέκκλιση. Χωρίς καμία διάκριση. Χωρίς καμία χαριστικότητα. Και το πόρισμα; Κανένα εύρημα. Όλα βρέθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τις δηλώσεις των παραγωγών», είπε η κ. Αραμπατζή και τόνισε ότι πουθενά δεν υπάρχει συνομιλία που να ζητάει επιεική έλεγχο ή αλλοίωση πορίσματος.

