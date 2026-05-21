Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θέλουν τα Στενά του Ορμούζ «ελεύθερα», χωρίς διόδια – «Δεν χρειαζόμαστε το ουράνιο αλλά θα το πάρουμε»

Δηλώσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ έκανε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ερωτηθείς για την πρόταση του Ιράν να επιβάλει διόδια, ο Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε».

«Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, όπως γνωρίζετε, με τον αποκλεισμό μας. Ο αποκλεισμός ήταν 100% αποτελεσματικός. Κανείς δεν μπόρεσε να τον περάσει. Είναι σαν ατσάλινο τείχος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τα θέλουμε δωρεάν, δεν θέλουμε διόδια. Είναι διεθνή, είναι μια διεθνής πλωτή οδός», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στο στενό.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είπε ότι τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ θα καθιστούσαν ανέφικτη τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι Πακιστανοί αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν στην Τεχεράνη σήμερα. «Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα προωθήσει περαιτέρω το θέμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Η προτίμηση του προέδρου είναι να κάνει μια καλή συμφωνία, αυτή είναι η προτίμησή του. Ήταν πάντα η προτίμησή του. Αν μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αυτό θα ήταν υπέροχο», είπε ο Ρούμπιο.

«Αλλά αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή συμφωνία, ο πρόεδρος ήταν σαφής – έχει και άλλες επιλογές. Δεν θα επεκταθώ σε αυτές, αλλά όλοι γνωρίζουν ποιες είναι».

Πρόσθεσε: «Υπάρχουν κάποιες καλές ενδείξεις, αλλά… δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι «εντέλει» οι ΗΠΑ θα πάρουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης ότι δεν προτίθεται να παραδώσει το υλικό αυτό.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει θαφτεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η ανάκτηση του ουρανίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Αμερικανού προέδρου στον πόλεμο, καθώς επιμένει ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει εκδώσει εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ «πολύ απογοητευμένος» από το ΝΑΤΟ

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης επεσήμανε την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ως μέρος της αυξανόμενης απογοήτευσης της Ουάσιγκτον για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Ξέρω γιατί το ΝΑΤΟ είναι καλό για την Ευρώπη, αλλά γιατί είναι καλό για την Αμερική; Επειδή μας δίνει βάσεις στην περιοχή που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε ισχύ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη Μέση Ανατολή ή κάπου αλλού», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

«Οπότε, όταν αυτή είναι η βασική λογική για το γιατί είσαι στο ΝΑΤΟ και μετά έχεις χώρες όπως η Ισπανία που μας αρνούνται τη χρήση αυτών των βάσεων, τότε γιατί είσαι στο ΝΑΤΟ; Αυτή είναι μια πολύ εύλογη ερώτηση».

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι «πολύ απογοητευμένος» από το πώς οι χώρες του ΝΑΤΟ αντέδρασαν στην πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ.

