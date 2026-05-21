Al Jazeera: Πώς το βίντεο του Μπεν Γκβιρ με τον εξευτελισμό των ακτιβιστών διέλυσε την πανάκριβη καμπάνια «Hasbara» του Ισραήλ

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο φαίνεται να χλευάζει απαχθέντες ακτιβιστές του στολίσκου που προσπάθησαν να σπάσουν την πολιορκία της Γάζας, προκάλεσε αντιδράσεις και έφερε ένα τεράστιο πλήγμα στην εκστρατεία δημοσίων σχέσεων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Ισραήλ, γνωστή ως «Hasbara».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC May 20, 2026

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, έδειχνε τον υπουργό να λάμπει από χαρά καθώς οι ακτιβιστές υποχρώνονταν να γονατίσουν στο πάτωμα, με τα μάτια δεμένα και τα χέρια τους επίσης δεμένα πισθάγκωνα.

Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει τα σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου, απαγάγοντας παράνομα 430 συμμετέχοντες. Μεταξύ αυτών, τουλάχιστον 87 έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους περισσότερους από 9.500 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Οι εικόνες ακτιβιστών να σέρνονται στο πάτωμα ώθησαν αρκετές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Καναδά και της Ισπανίας – να καλέσουν τους Ισραηλινούς πρεσβευτές, καταδικάζοντας την «απαράδεκτη» μεταχείριση και την παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η κατάρρευση της ψευδαίσθησης της «Χασμπάρα»

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η φρενήρης επιχείρηση περιορισμού της ζημιάς από Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διέταξε την ταχεία απέλαση των ακτιβιστών, δεν πηγάζει από ηθική οργή για τις κακοποιήσεις, αλλά από την καταστροφική ζημιά που προκλήθηκε στην παγκόσμια εικόνα του Ισραήλ.

Για δεκαετίες, το Ισραήλ βασιζόταν στην «Χασμπάρα» – ένας εβραϊκός όρος που μεταφράζεται ως «εξήγηση» – μια προπαγανδιστική εκστρατεία για να δικαιολογήσει τις πολιτικές και τις στρατιωτικές του ενέργειες κατά των Παλαιστινίων στη διεθνή κοινότητα.

Ο Φαθί Νίμερ, Παλαιστίνιος πολιτικός ερευνητής στο Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η «Χασμπάρα» είναι ουσιαστικά κρατική προπαγάνδα που έχει σχεδιαστεί για να «ομορφύνει την εικόνα της κατοχής» προσαρμόζοντας συγκεκριμένες αφηγήσεις σε διαφορετικά παγκόσμια ακροατήρια.

«Η θεμελιώδης υπόθεση της Χασμπάρα είναι ότι το Ισραήλ έχει πάντα δίκιο, αλλά ο κόσμος απλά δεν καταλαβαίνει», είπε ο Nimer. Σημείωσε ότι λόγω της επιδεινούμενης απομόνωσης του Ισραήλ μετά τον πόλεμό του στη Γάζα, ο κρατικός προϋπολογισμός της Χασμπάρα προβλέπεται να εκτοξευθεί από περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια το 2023 σε ένα πρωτοφανές ποσό 700 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026.

Ωστόσο, το θρασύ βίντεο του Μπεν Γκβιρ διέλυσε αυτή την έντονα χρηματοδοτούμενη αφήγηση σε μια στιγμή.

«Η ισραηλινή ηγεσία αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ως κρίση δημοσίων σχέσεων, όχι ηθική», εξήγησε ο Νίμερ. «Για τον Νετανιάχου, το πρόβλημα δεν ήταν τα βασανιστήρια ή η ταπείνωση των ακτιβιστών. Το πρόβλημα ήταν η μετάδοσή της στον κόσμο. Ο Μπεν Γκβιρ, ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται για την εξωτερική εικόνα του Ισραήλ. Εκτελεί αυτές τις καταχρήσεις για την εγχώρια δεξιά βάση του, βέβαιος ότι το Ισραήλ δεν θα αντιμετωπίσει ουσιώδεις συνέπειες».

Ο Μτάνες Σεχάντεχ, ακαδημαϊκός και ειδικός σε ισραηλινά ζητήματα, επανέλαβε αυτήν την εκτίμηση. «Το βασικό πρόβλημα για το Ισραήλ είναι ότι αυτό το βίντεο μετέδωσε την πραγματικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε στο Al Jazeera. «Παρείχε στον κόσμο ζωντανές, αδιάσειστες αποδείξεις ότι η δομική βία και η περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδεις για το σημερινό ισραηλινό κατεστημένο».

Διπλά μέτρα και σταθμά των ΗΠΑ και κυρώσεις «υπέρ της τρομοκρατίας»

Οι διπλωματικές επιπτώσεις αποκάλυψαν επίσης τις κραυγαλέες αντιφάσεις στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επέκρινε τον Μπεν Γκβιρ, δηλώνοντας ότι ο υπουργός «πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του». Ωστόσο, οι επικριτές έσπευσαν να επισημάνουν ότι η καταδίκη του Χάκαμπι ήταν κενή περιεχομένου, καθώς επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ταπείνωση της μετάδοσης και όχι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν.

Επιπλέον, τα σχόλια του Χάκαμπι ήρθαν μόλις μια ημέρα αφότου το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερις διοργανωτές του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, χαρακτηρίζοντας την ανθρωπιστική αποστολή ως «στόλο υπέρ της τρομοκρατίας» προς υποστήριξη της παλαιστινιακής ομάδας Χαμάς. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στόχευσαν ακτιβιστές από τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστίνιους στο Εξωτερικό και το δίκτυο αλληλεγγύης των Παλαιστινίων κρατουμένων, Samidoun.

Οι αναλυτές το επισημαίνουν αυτό ως μια σαφή ένδειξη για διπλά μέτρα και σταθμά. Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ κινήθηκε γρήγορα για να επιβάλει κυρώσεις σε διοργανωτές ανθρωπιστικού στόλου, σε παλαιστινιακές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και σε εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), έχει σταθερά προστατεύσει ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς όπως ο Μπεν Γκβιρ από την λογοδοσία, αίροντας ακόμη και προηγούμενες κυρώσεις σε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους.

Μικρογραφία των δεινών των Παλαιστινίων

Για τους Παλαιστίνιους, η ταπείνωση που υφίστανται οι Ευρωπαίοι και διεθνείς ακτιβιστές είναι απλώς μια ματιά σε μια πολύ πιο σκοτεινή, συστημική πραγματικότητα.

Ο Μουσταφά Μπαργούτι, γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε ότι οι δεμένοι ακτιβιστές αντιπροσωπεύουν μια μικρογραφία των όσων υφίστανται καθημερινά οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

באפס סובלנות ויד קשה – כך פועלים לוחמי הכליאה עם חיות הטרף מחבלי הנוח׳בה. אני מגבה אותם! pic.twitter.com/isU3aR1h5j — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 8, 2024

«Αυτή η σκηνή εκφράζει τον φασισμό ολόκληρης της ισραηλινής κυβέρνησης, όχι μόνο του Μπεν Γκβιρ», δήλωσε ο Μπαργούτι. «Αν η κυβέρνηση αντιτίθετο ειλικρινά σε αυτές τις πρακτικές, θα τον είχαν απολύσει αμέσως. Αντίθετα, το θράσος τους έχει φτάσει στο σημείο να κάνουν πειρατεία σε πλοία σε διεθνή ύδατα».

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι σχεδόν 100 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει υπό ισραηλινή κράτηση από τον Οκτώβριο του 2023, εν μέσω εκτεταμένων αναφορών για λιμό, σοβαρούς ξυλοδαρμούς και ιατρική παραμέληση.

Η Λουίζα Μοργκαντίνι, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η τυπική διπλωματική αντίδραση της κλήσης πρεσβευτών είναι θλιβερά ανεπαρκής.

«Είναι κρίμα το πώς έχουν συμπεριφερθεί οι κυβερνήσεις μας. Είναι συνένοχοι», δήλωσε ο Μοργκαντίνι, καλώντας τα ευρωπαϊκά έθνη να αναστείλουν τις συμφωνίες σύνδεσης με το Ισραήλ, να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων και να υποστηρίξουν ενεργά τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ κατά των Ισραηλινών ηγετών.

Το «σφυρί» και οι στολίσκοι

Παρά τις στρατιωτικές αναχαιτίσεις και τις κυρώσεις των ΗΠΑ, ακτιβιστές και αναλυτές συμφωνούν ότι οι εκστρατείες στολίσκου, οι οποίες ξεκίνησαν το 2009 ως απάντηση στους ισραηλινούς χερσαίους, θαλάσσιους και αεροπορικούς αποκλεισμούς, έχουν καταφέρει να αποκαλύψουν τα όρια της ισραηλινής δύναμης.

Ο Νίμερ επικαλέστηκε τον Αμερικανό ψυχολόγο Άμπραχαμ Μάσλοου: «Αν το μόνο εργαλείο που έχεις είναι ένα σφυρί, έχεις την τάση να βλέπεις κάθε πρόβλημα ως καρφί».

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο ισραηλινός στρατός ξέρει πώς να ενεργεί – μέσω της ωμής βίας και της πειρατείας», είπε ο Νίμερ.

«Ο ρόλος της Χασμπάρα ήταν να δικαιολογήσει αυτή τη βαρβαρότητα για παγκόσμια κατανάλωση. Αλλά καθώς οι στολίσκοι συνεχίζουν να αμφισβητούν τον αποκλεισμό, συσσωρεύουν μικρές νίκες και επιταχύνουν βαθιά την παγκόσμια απομόνωση του Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι η μηχανή προπαγάνδας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορεί πλέον να κρύψει την πραγματικότητα».

