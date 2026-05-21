Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια το ηγετικό στέλεχος της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».
Το Συμβούλιο αποφάσισε τους εξής περιοριστικούς όρους: να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία.
Ο Γιωτόπουλος είναι στη φυλακή 24 χρόνια από το 2002 όταν συνελήφθη στους Λειψούς.
Ο «Λάμπρος» της 17Ν είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην οργάνωση 17Ν.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κρατούνταν στις Φυλακές Κορυδαλλού.
