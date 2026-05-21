ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 20:57
Νέα κόντρα Φλωρίδη – Κωνσταντοπούλου και έκρηξη Γεωργαντά – «Ανεβείτε στο έδρανο να δούμε όλο το θέαμα» – «Οι “τρελές” θα σας στείλουν στη Δικαιοσύνη»

Με την μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, επί των δύο προτάσεων Προανακριτικής, του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς, για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση, με το αποτέλεσμα να αναμένεται λίγο αργότερα.

Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο ανά αναφερόμενο πρόσωπο και σε αυτά αναγράφονται και οι δυο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, εκείνη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η κοινή των ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με έναν ακόμη καβγά, μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που προκάλεσε και την έκρηξη του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά

Η Zωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία της απάντησε σε όσα είχε αναφέρει νωρίτερα σε βάρος της ο υπουργός Δικαιοσύνης παραπέμποντας στη γνωστή ελληνική ταινία «ξύπνα Βασίλη» υπονοώντας ουσιαστικά ότι πλησιάζει … την τρέλα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας  σημείωσε πως είναι «ακραίοι σεξιστές» εκείνοι που όταν μια γυναίκα αντιδρά και είναι δυναμική την λένε τρελή, και πως και την «Ιωάννα της Λοραίνης την είπανε τρελή. Ίσως οι τρελές να είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη». 

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο Γιώργος Φλωρίδης, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει τις επιθέσεις και τις φωνές από το έδρανό του. Στους χαρακτηρισμούς και τις κατηγορίες που εκτόξευε η πρόεδρος της Πλεύσης όπως – «φασίστας», «λέτε ψέματα» – ο υπουργός έπιασε το νήμα από την προηγούμενη αναφορά του στον ηθοποιό Γιώργο Κωνσταντίνου που είχε ανέβει στο παγκάκι και την προέτρεψε, διακόπτοντας την ομιλία του, «κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο της φωνή σας, θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα….» εν μέσω αντιδράσεων από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι διακοπές ωστόσο συνεχίστηκαν πυροδοτώντας την έκρηξη του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά. «Φτάνει πια κυρία Κωνσταντοπούλου! Φτάνει αυτή η ξεφτίλα! Ούτε στις χειρότερες αντιπαραθέσεις δεν υπήρξε ποτέ αυτό το χάλι από σοβαρούς πολιτικούς που αντιπολιτεύτηκαν εδώ μέσα! Είστε υπερήφανη;» ανέφερε ο γαλάζιος αντιπρόεδρος λαμβάνοντας το θερμό χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ.

