ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 18:30
21.05.2026 17:48

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος της Καρυστιανού – Live από Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα λέγεται το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο «προδόθηκε» από τα έντυπα για τις εγγραφές των μελών. Πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον», όπου σε λίγη ώρα ξεκινά η πολυαναμενόμενη εκδήλωση.

Πρόκειται για την εκδήλωση κατά την οποία πρόκειται να ανακοινώσει και επίσημα πλέον το νέο της πολιτικό εγχείρημα. Στο σημείο έχει ήδη αρχίσει και μαζεύεται κόσμος, με υποστηρικτές να έχουν ταξιδέψει από αρκετές περιοχές της χώρας για να δηλώσουν το «παρών» στο ξεκίνημα του νέου κινήματος.

Οι πληροφορίες λένε ότι πέρα από τα στελέχη που έχουν ήδη εμφανιστεί, θα υπάρξει και μία παρουσία έκπληξη γυναίκας δημοσιογράφου. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, καθώς η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται για το εγχείρημα να δώσουν το παρών.  

Ζωντανή μετάδοση θα υπάρχει από το ιντερνετικό κανάλι “Άξιον Εστί”… και από το “Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών” – Ιδρυτική Διακήρυξη” στο YouTube.

Ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος και επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, αναλαμβάνει τον τομέα της επικοινωνίας. Η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Καρυστιανού, ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής Ενιαίου Συνασπισμού και ΠΑΣΟΚ, ο Αθανάσιος Τζουγανάτος, στρατηγός ε.α., και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας έρευνας για τα Τέμπη, συμπληρώνουν τον πυρήνα. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος και η οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Στο Ολύμπιον οι Θανάσης Αυγερινός και Σταύρος Σιουρδάκης

«Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας καλείται να αναλάβει την ευθύνη του», είπε η Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά. «Είμαι εδώ, δίπλα στην Μαρία Καρυστιανού για να βρούμε τον δρόμο μας για μια καλύτερη Ελλάδα»

«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα» είπε ο πρώην περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο.

Με μηνύματα για την τραγωδία των Τεμπών επίλεξε ένας πολίτης να κάνει την εμφάνισή του στο Ολύμπιον, ενόψει της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού εγχειρήματος, από τη Μαρία Καρυστιανού.

