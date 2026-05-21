«Δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω»: Ήθελε «κάτι για τα γεράματά» του ο αναισθησιολόγος με το φακελάκι, τι ισχυρίζεται (Videos)

Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο έδωσε ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος έχει τεθεί σε 15ήμερη αργία και ελέγχεται πειθαρχικά μετά την καταγγελία συγγενών ασθενούς ότι ζήτησε φακελάκι λίγο πριν από προγραμματισμένη επέμβαση.

Ο γιατρός, μιλώντας στο Mega, αρνήθηκε ότι ζήτησε χρήματα, υποστηρίζοντας πως επισκέφθηκε την ασθενή αποκλειστικά για τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο.

«Αυτή ήταν προς χειρουργείο. Επειδή ήταν να το κάνω εγώ και δεν την είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική της κατάσταση. Πάντα έτσι γίνεται μία ώρα πριν μπει στο χειρουργείο. Πήγα να δω αν είναι καλά, αν έχει φάει ή όχι, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε ενημερώσει την οικογένεια πως υπήρχε ενδεχόμενο η επέμβαση να πραγματοποιηθεί ή να μετατεθεί, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος. «Ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Είπα “λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και όχι. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει”», δήλωσε.

Ο αναισθησιολόγος εμφανίστηκε μετανιωμένος, ενώ επιχείρησε να συνδέσει τη στάση του με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά λυπάμαι. Τέλος, πάντων, δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ. Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία», είπε.

«Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου», πρόσθεσε.

Το βίντεο που «έκαψε» τον γιατρό

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης μετά την καταγγελία συγγενή της ασθενούς, ενώ σε βάρος του γιατρού έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Παράλληλα, έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσής του από το ΕΣΥ.

Η επίμαχη συνομιλία έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media. Στο υλικό φαίνεται συνοδός της ασθενούς να βιντεοσκοπεί με κινητό τηλέφωνο τη συνομιλία λίγο πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Στο βίντεο ακούγεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», ενώ καταγράφεται και αναλυτικά ο διάλογος ανάμεσα στον ίδιο και την ασθενή.

Η ασθενής φέρεται αρχικά να τον ρωτά πόσα χρήματα θέλει, με τον αναισθησιολόγο να απαντά πως «δεν θέλω τίποτα». Όταν απομακρύνεται η νοσοκόμα από το σημείο, ο γιατρός φέρεται να λέει: «Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά».

Στη συνέχεια, η ασθενής απαντά «Εντάξει», με τον γιατρό να προσθέτει «Εγώ δεν θέλω». Όταν εκείνη επιχείρησε να του δώσει τα χρήματα εκείνη τη στιγμή, ο ίδιος φέρεται να απάντησε: «Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε».

Από την πλευρά της οικογένειας, ο γιος της ασθενούς περιέγραψε το κλίμα πίεσης που, όπως είπε, επικράτησε εκείνη τη στιγμή. «Κατάλαβα ότι θα μας ζητήσει λεφτά. Δεν μπορούσα να πω ότι δεν έχω λεφτά, φοβόμουν για τη μητέρα μου. Του είπα ότι θα πληρωθώ στις 28 του μήνα και θα του τα δώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να κινηθούν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα,… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

