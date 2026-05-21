ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι που ζητούσε φακελάκι – Το ντροπιαστικό βίντεο

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε σε βάρος του αναισθησιολόγου «Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Οι Άγιοι Ανάργυροι» που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Παράλληλα, τέθηκε σε 15ήμερη αναγκαστική αργία.

Τον γιατρό κατέγραψε ο γιος της ασθενούς. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι δεν ζητά χρήματα για τον ευατό του αλλά για το νοσηλευτικό προσωπικό.

«Εγώ δεν θέλω τίποτα, αλλά θα δώσετε ένα 100αρικο και ένα 50αρι. Δεν είναι πολλα», λέε χαρακτηριστικά.

«Μη μου τα δώσεις εμένα. Εγώ δεν θέλω», επιμένει και της λέει ότι θα περάσει να παραλάβει τα χρήματα πριν μπει στο χειρουργίο. «Πριν σε πάρουν θα έρθω να τα κανονίσουμε».

Παρέμβαση Γεωργιάδη

Το βίντεο προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», έγραψε.

