search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 18:30
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 16:19

ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι που ζητούσε φακελάκι – Το ντροπιαστικό βίντεο

21.05.2026 16:19
fakelaki

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε σε βάρος του αναισθησιολόγου «Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Οι Άγιοι Ανάργυροι» που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Παράλληλα, τέθηκε σε 15ήμερη αναγκαστική αργία.

Τον γιατρό κατέγραψε ο γιος της ασθενούς. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι δεν ζητά χρήματα για τον ευατό του αλλά για το νοσηλευτικό προσωπικό.

«Εγώ δεν θέλω τίποτα, αλλά θα δώσετε ένα 100αρικο και ένα 50αρι. Δεν είναι πολλα», λέε χαρακτηριστικά.

«Μη μου τα δώσεις εμένα. Εγώ δεν θέλω», επιμένει και της λέει ότι θα περάσει να παραλάβει τα χρήματα πριν μπει στο χειρουργίο. «Πριν σε πάρουν θα έρθω να τα κανονίσουμε».

Παρέμβαση Γεωργιάδη

Το βίντεο προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)

Οι υπάλληλοι σε επισιτισμό και τουρισμό κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου – Γιατί διαμαρτύρονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» παρέπεμψε ο Φλωρίδης την Κωνσταντοπούλου – Την παρομοίασε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

mango andic
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Δύο ορειβάτες είδαν και βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντιτς μισή ώρα μετά τον θάνατο του πατέρα του

JPG Full-BL324_Exterior_3QFront_ROW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volvo Cars αντιμετωπίζει προβλήματα στην Ταϊλάνδη μετά από νέες πυρκαγιές στα αμιγώς ηλεκτρικά EX30

androulakis-floridis-konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ με σφήνα Κωνσταντοπούλου 

6978130
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος της Καρυστιανού – Live από Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 18:24
floridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» παρέπεμψε ο Φλωρίδης την Κωνσταντοπούλου – Την παρομοίασε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

mango andic
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Δύο ορειβάτες είδαν και βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντιτς μισή ώρα μετά τον θάνατο του πατέρα του

JPG Full-BL324_Exterior_3QFront_ROW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volvo Cars αντιμετωπίζει προβλήματα στην Ταϊλάνδη μετά από νέες πυρκαγιές στα αμιγώς ηλεκτρικά EX30

1 / 3