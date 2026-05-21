search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 13:30

Οι υπάλληλοι σε επισιτισμό και τουρισμό κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου – Γιατί διαμαρτύρονται

21.05.2026 13:30
servitoros new

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 24 Ιουνίου ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, που είναι και ο κύριος λόγος μαζικής φυγής των εργαζομένων από τον κλάδο», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σε ανακοίνωσή της.

Επίσης, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας και «αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου».

Παράλληλα, η ΠΟΕΕΤ σημειώνει ότι, εδώ και τρία χρόνια, δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο, «καθώς όποιο ξενοδοχείο ή εστιατόριο έχει κύριο κωδικό δραστηριότητας ξένο προς τον κλάδο (π.χ. κατασκευαστική ή γεωργική ή χωματουργική εταιρεία) δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας».

Μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία αναφέρεται και στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον κλάδο, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν εφαρμόζονται οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συμφωνίας, με κύρια υπαιτιότητα των εργοδοτών.

Τις επόμενες ημέρες, κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους εργασίας και περιφερειακές επισκέψεις στα κατά τόπους σωματεία για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της απεργίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: «Φαμίλιες», ναρκωτικά και… ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι συμμορίες που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκι κοτόπουλο – Βρέθηκε σαλμονέλα (photo)

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: 21χρονος χωρίς δίπλωμα προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και συνελήφθη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stoliskos gaza 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκαν οι ακτιβιστές του Flotilla μετά τη διεθνή κατακραυγή – Επιστρέφουν στις πατρίδες τους 

iran_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Allwyn5
ADVERTORIAL

Πέντε πράγματα που δεν ήξερες για τη Billie Kark (vid.) – Η Allwyn στην εκρηκτική συναυλία του “This is Athens City Festival” στην Πλατεία Δεξαμενής

esr_1010_1920-1080_new
MEDIA

ΕΣΡ: Μοίρασε πρόστιμα σε ΑΝΤ1 και Star για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλτοκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:50
stoliskos gaza 11- new

Απελευθερώθηκαν οι ακτιβιστές του Flotilla μετά τη διεθνή κατακραυγή – Επιστρέφουν στις πατρίδες τους 

iran_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

1 / 3