ΠΑΣΟΚ: Τρίτο κύμα διεύρυνσης με πρώην βουλευτές από Μερα25 και Ποτάμι – Όλα τα ονόματα

Με… μεταγραφές από το Ποτάμι και το ΜέΡΑ25 συνεχίστηκε η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση για το τρίτο κύμα της διεύρυνησης περιλαμβάνει τα ονόματα της Αγγελικής Αδαμοπούλου και της Εύας Αμπάζη (από το ΜεΡΑ25) και του Κυριάκου Χαρακίδη (Ποτάμι).

Επίσης, στον κατάλογο βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, τον πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θεμιστοκλή Λέκκα, την ραδιοφωνική παραγωγό Πέγκυ Λάγιου, τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Τριάντη και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκδοτών, Βασίλη Χατζηιακώβου.

Αναλυτικά:

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25 Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25 Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας,μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Επιχειρηματίας,μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Καθηγητής Νομικής Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

πρώην Δήμαρχος Σύρου Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Δικηγόρος, ΑμεΑ Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Δικηγόρος Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Κυβέλου – Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Μουσικός Παραγωγός Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Γιατρός Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Γιατρός Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α. Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας

πρώην Βουλευτής Αχαΐας Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος

Δημοσιογράφος Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»

πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι» Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών

Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή

Διαβάστε επίσης

Λιβανός: Καμία νομική βάση για Προανακριτική – Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος

Τσίπρας: Με όνομα και διακήρυξη στην ανοιχτή συγκέντρωση της 26ης Μαΐου στο Θησείο

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση μομφής για το στοπ στην εξεταστική των υποκλοπών – Απάντηση σε κυβέρνηση και… Τσίπρα, Καρυστιανού