ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:52
ΠΑΣΟΚ: Τρίτο κύμα διεύρυνσης με πρώην βουλευτές από Μερα25 και Ποτάμι – Όλα τα ονόματα

Με… μεταγραφές από το Ποτάμι και το ΜέΡΑ25 συνεχίστηκε η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση για το τρίτο κύμα της διεύρυνησης περιλαμβάνει τα ονόματα της Αγγελικής Αδαμοπούλου και της Εύας Αμπάζη (από το ΜεΡΑ25) και του Κυριάκου Χαρακίδη (Ποτάμι).

Επίσης, στον κατάλογο βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, τον πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θεμιστοκλή Λέκκα, την ραδιοφωνική παραγωγό Πέγκυ Λάγιου, τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Τριάντη και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκδοτών, Βασίλη Χατζηιακώβου.

Αναλυτικά:

  • Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25
  • Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ
  • Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25
  • Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών
  • Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας,μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής
  • Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής
  • Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής
  • Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου
  • Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ
  • Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ
  • Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος
  • Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών
  • Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
  • Κυβέλου – Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
  • Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός
  • Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
  • Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
  • Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός
  • Ρώτας Βασίλης, Γιατρός
  • Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
  • Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας
  • Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος
  • Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»
  • Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
  • Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών
  • Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή

