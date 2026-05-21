Καρφί Κακλαμάνη σε Ανδρουλάκη για τις επιστολικές ψήφους

Συνέχεια έδωσε σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης στη χθεσινή κόντρα που ξέσπασε με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή διαλόγων με τον διοικητή της ΕΥΠ από την απόρρητη συνεδρίαση της Θεσμών και Διαφάνειας.

«Ο πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε, γιατί υπήρξαν διαρροές. Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, όταν το καλοκαίρι έστειλε το καλοκαίρι τους μισούς βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά». Αυτά ανέφερε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών.

«Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου…», ήταν η αιχμηρή απάντηση του προέδρου της Βουλής σήμερα. Ειδικότερα, ο Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες έδωσε στοιχεία για την εκτεταμένη χρήση επιστολικών ψήφων πέρυσι το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με αυτά, σε συνολικώς 79 περιπτώσεις ονομαστικών ψηφοφοριών, το ποσοστό των βουλευτών ανά Κοινοβουλευτική Ομάδα που ψήφισε με επιστολική ψήφο, είναι 51% στη Νέα Αριστερά, 49% στο ΣΥΡΙΖΑ, 48% στο ΠΑΣΟΚ, 36% στην Ελληνική Λύση, 34% στη ΝΙΚΗ, 25% στη ΝΔ, 17% στο ΚΚΕ και 16% στην Πλεύση Ελευθερίας.

«Άρα είναι μια κοινοβουλευτική πρακτική που διευκόλυνε όλους και οι αριθμοί αποδεικνύουν πως η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ήταν από εκείνες που έκαναν τη μικρότερη χρήση», επισήμανε με νόημα.

Διαβάστε επίσης:

Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Όποια πυξίδα κι αν του δώσουν θα παραμείνει χαμένος»

Βουλή: Τι είδε ο… Καταριανός;

Ο Ζαχαριάδης πήγε… κουβά για Κασσελάκη και οι χρήστες στα social media τον εκθέτουν