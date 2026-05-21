Ο Ζαχαριάδης πήγε… κουβά για Κασσελάκη και οι χρήστες στα social media τον εκθέτουν

Ο Στέφανος Κασσελάκης αθωώθηκε ομόφωνα για το Πόθεν Έσχες του στο Εφετείο και οι χρήστες των social media θυμήθηκαν την… πανηγυρική ανάρτηση που είχε κάνει ο Κώστας Ζαχαριάδης όταν ο νυν επικεφαλής του «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» είχε κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε τότε λόγο για δικαίωση όσων δεν μάσησαν τα λόγια τους και αγωνίστηκαν για να προστατεύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ – εννοώντας κυρίως τον εαυτό του βέβαια.

«Μας συκοφάντησαν, μας λοιδόρησαν, υιοθέτησαν και επιχειρήματα της Ομάδας Αλήθειας εναντίον μας αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο. Να τον χαίρονται όσοι τον ακολούθησαν προκαλώντας διάσπαση στο κόμμα που ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023 το έβαλε στη δεύτερη θέση» έγραφε ο Ζαχαριάδης τότε.

Όμως μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης που αθωώνει τον Στέφανο Κασσελάκη οι υποστηρικτές του ανέσυραν αυτό το tweet και ζητούν από τον Κώστα Ζαχαριάδη, στη χειρότερη μια «συγγνώμη».

Άλλοι πιο θερμόαιμοι «στολίζουν» τον (ομολογουμένως βιαστικό) εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ με όχι και τόσο κολακευτικούς χαρακτηρισμούς…

Ίδιο κλίμα και κάτω από την αρχική ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη στο X.

Καταδικάστηκε ο Κασσελάκης για το Πόθεν Έσχες σε φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 50.000 ευρώ.



Δικαίωση για όσους δεν μασήσαμε τα λόγια μας και αγωνιστήκαμε από την πρώτη στιγμή για να προφυλάξουμε το κόμμα μας. Μας συκοφάντησαν, μας λοιδόρησαν, υιοθέτησαν και… — Costas Zachariadis (@CZachariadis) May 8, 2025

