Ο Ζαχαριάδης πήγε… κουβά για Κασσελάκη και οι χρήστες στα social media τον εκθέτουν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Στέφανος Κασσελάκης αθωώθηκε ομόφωνα για το Πόθεν Έσχες του στο Εφετείο και οι χρήστες των social media θυμήθηκαν την… πανηγυρική ανάρτηση που είχε κάνει ο Κώστας Ζαχαριάδης όταν ο νυν επικεφαλής του «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» είχε κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό.
Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε τότε λόγο για δικαίωση όσων δεν μάσησαν τα λόγια τους και αγωνίστηκαν για να προστατεύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ – εννοώντας κυρίως τον εαυτό του βέβαια.
«Μας συκοφάντησαν, μας λοιδόρησαν, υιοθέτησαν και επιχειρήματα της Ομάδας Αλήθειας εναντίον μας αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο. Να τον χαίρονται όσοι τον ακολούθησαν προκαλώντας διάσπαση στο κόμμα που ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023 το έβαλε στη δεύτερη θέση» έγραφε ο Ζαχαριάδης τότε.
Όμως μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης που αθωώνει τον Στέφανο Κασσελάκη οι υποστηρικτές του ανέσυραν αυτό το tweet και ζητούν από τον Κώστα Ζαχαριάδη, στη χειρότερη μια «συγγνώμη».
Άλλοι πιο θερμόαιμοι «στολίζουν» τον (ομολογουμένως βιαστικό) εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ με όχι και τόσο κολακευτικούς χαρακτηρισμούς…
Ίδιο κλίμα και κάτω από την αρχική ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη στο X.
Διαβάστε επίσης:
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απολαμβάνει την απόσταση από την πολιτική: Οι ευχές από την Οία
Βορίδης: Ο Μητσοτάκης έχει κατατροπώσει τον Ανδρουλάκη στο χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου
Ο ΣΕΓΑΣ επιλέγει να μην ενημερώνει δημόσια ποινές για ντόπινγκ και εκτίθεται χωρίς λόγο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.