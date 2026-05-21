Βορίδης: Ο Μητσοτάκης έχει κατατροπώσει τον Ανδρουλάκη στο χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου

Μετά την… αφωνία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης εξεφρασε σήμερα το πρωί τις απόψεις του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Ειδικότερα εξεφρασε την εκτίμηση ότι ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών «καταρρέει η στρατηγική του Ν. Ανδρουλάκη»

«Ο Ανδρουλάκης, το κανονικό θα ήταν να προσπαθεί να διβολίσει ένα χώρο που είναι μετακινούμενοι ψηφοφόροι μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ».

«Σε αυτό το κομμάτι επειδή ο Μητσοτάκης τον έχει κατατροπώσει, στο κομμάτι του λεγόμενου μεταρρυθμιστικού κέντρου ο Ανδρουλάκης έχει παραδεχτεί την ήττα του και πηγαίνει να πάρει το κομμάτι από τους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ».

«Όλο αυτό γιατί είχε μια υπόθεση εργασίας ότι (σ.σ. ο Ν. Ανδρουλάκης) είχε απέναντί του τον Φάμελλο, τον Σακελαρίδη τον Κασσελάκη, τον Χαρίτση, όχι τον Τσίπρα και τώρα του βγαίνει ο Τσίπρας. Οπότε και από εκεί καταρρέει η στρατηγική του» ανέφερε ο κ. Βορίδης.

«Ίδια η ρητορική Τσίπρα σαν να μην πέρασε μια μέρα»

«Η μεγάλη εικόνα είναι εάν ο χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς έχει κάτι να πει στους πολίτες και στον ελληνικό λαό το οποίο να είναι ενδιαφέρον» σημείωσε ο Μ. Βορίδης αναφερόμενος στο εκκολαπτόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αναρωτήθηκε τι έχει να πει ο πρώην πρωθυπουργός «για τη μετανάστευση. Για τη φορολογική πολιτική, για τα εξοπλιστικά».

«Οι απόψεις οι οποίες υποστηρίζουν πλέον είναι οικτρά μειοψηφικές στην κοινωνία» τόνισε ο Μ Βορίδης και πρόσθεσε ότι «η μεγάλη δυσκολία του κ. Τσίπρα είναι το τι έχει να πει κάτι διαφορετικό. Τι έχει να εισφέρει στη γενικότερη συζήτηση».

«Έτσι όπως τον ακούω δεν βλέπω την παραμικρή αλλαγή. Ακούω την ίδια ρητορική λες και δεν πέρασε μία μέρα. Ίδια προ κυβερνήσεως σύριζα ρητορική».

Τέλος, κ. Βορίδης σημείωσε ότι Δεν «αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο κ. Τσίπρας, να μαζέψει το υπερκατακερματισμένο κομμάτι της αριστεράς θεωρώ ότι μπορεί να έχει επιτυχία αυτό το εγχείρημα αλλά αυτό θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%. Δεν μπορεί να τους μαζέψεις πάλι όλους».

