Kαραχάλιος για Καρυστιανού: Κρεμλίνο, άστρα και αραμαϊκά

Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, πρώην συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού, άσκησε νέα κριτική για το νέο κόμμα της λίγες ώρες πριν τα αποκαλυπτήριά του στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η ίδια η πρόεδρος του νέου κινήματος, ενώ ο επικοινωνιολόγος περιέγραψε τον – κατά τη γνώμη του – κύκλο επιρροής γύρω από την νέα πολιτική αρχηγό.

Μιλώντας στο μικρόφωνο της διαδικτυακής εκπομπής «15 Λεπτά» των ΝΕΩΝ με τον Γιώργο Παπαχρήστο είπε ότι ακόμα και για την ημερομηνία αποκάλυψης του νέου κόμματος επιστρατεύθηκε η αστρολογία.

Μίλησε για συναστρίες και «ωροσκόπους του Harvard» που επισπεύδουν τις διαδικασίες, ενώ αναφέρθηκε στα εκατοντάδες γκρουπ υποστηρικτών στα social media, τα οποία – κατά την άποψη του – δικαιολογούν υπόνοιες για ψηφιακά «bots» που χειραγωγούν την κοινή γνώμη.

Έκανε επίσης λόγο για στελέχη με βαριές επιχειρηματικές προσβάσεις στη Μόσχα και διασυνδέσεις με… ρωσικά πυραυλικά συστήματα.

