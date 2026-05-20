Αιχμή Τσακαλώτου για Τσίπρα: Είναι αριστερός ανάλογα τη μέρα που θα τον ρωτήσεις

Καμένες φαίνεται ότι είναι γέφυρες μεταξύ του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η πλειοψηφία του κόμματος δεν σκοπεύουν να συνεργαστούν με τον πρώην πρωθυπουργό. «Δεν πηγαίνουμε γιατί πιστεύουμε ότι η φωνή της ριζοσπαστικής και της ανανεωτικής αριστεράς έχει κάτι να πει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα προέτρεπε την μειοψηφία Χαρίτση να μην φύγει από το κόμμα. «Θα τους προέτρεπα να μείνουν. Ότι υπάρχει μία φωνή της αριστεράς που λέει διαφορετικά πράγματα. Προσπαθεί να τα πει με ένα διαφορετικό τρόπο για ένα διαφορετικό στόχο. Να δημιουργηθεί μία αριστερά που θα συμμετέχει σε συμμαχίες».

Ερωτηθείς αν πρέπει οι συνάδελφοι του να επιστρέψουν τις έδρες του είπε, «Εγώ δεν το απαιτώ να δώσουν τις έδρες τους, ο κ. Τσίπρας το απαιτεί. Το να αφήνεις την έδρα σου δεν θεωρώ ότι ειναι το σωστό, κι εγώ από την πλευρά μου δεν θα την άφηνα».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιφύλασσε και ένα καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν είναι αριστερός απάντησε, «Εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσετε».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν συζητήσεις ώστε η Νέα Αριστερά να κατέλθει στις εκλογές με κοινό ψηφοδέλιτο με το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. «Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση».

