Ρουσόπουλος: Στρατηγική, θεσμική σοβαρότητα, υπηρέτηση των θεσμικών ευρωπαϊκών αρχών, είναι σημαντικά όπλα

Η χάραξη στρατηγικής, η θεσμική σοβαρότητα, η υπηρέτηση των θεσμικών ευρωπαϊκών αρχών είναι σημαντικά όπλα, προκειμένου η Ελλάδα να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τόνισε, συζητώντας στο πλαίσιο της θεματικής «η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική ατζέντα», στο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών, με τον δημοσιογράφο ‘Αγγελο Κωβαίο, ο βουλευτής της ΝΔ και μέχρι πρότινος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

«Η ρευστοποίηση των σκηνικών είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην ιστορία. Η ρευστοποίηση στην αρχή τρομάζει, όπως ακριβώς όταν ξεσπά ένας πόλεμος, ότι έγινε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αρχή υπάρχει ένα σοκ, εκνευρισμός για αντίδραση και μετά πάμε στο τρίτο βήμα, το πιο ανησυχητικό, που είναι η συνήθεια», είπε ο κ. Ρουσόπουλος και έφερε το παράδειγμα της Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν», συνέχισε, «από εκεί που ήταν απομονωμένος, ξαφνικά γίνεται ξανά ένας κεντρικός παίκτης, ίσως όχι τόσο κεντρικός όσο ο Σι Τζινπίνγκ και αυτό συμβαίνει παρ’ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν κερδίζεται όπως θα περίμενε σε μία εβδομάδα, παρ’ ότι δεν πιστεύω πως ηττάται, απλώς δεν κερδίζει, και γίνεται κυρίως με την έλευση στο πολιτικό σκηνικό, ενός εντελώς αστάθμητου παράγοντα, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου επανερχόμαστε στο ότι το δίκαιο θα είναι το δίκαιο της ισχύος. Στο ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή, αν όλα αυτά γίνονται ερήμην της Ευρώπης ή όχι. Έγινα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, αμέσως συναντιόμαστε και αποφασίζουμε μέσα σε δώδεκα ώρες την έξωση της Ρωσίας. Είναι η δεύτερη χώρα που εξεδιώχθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η πρώτη ήταν η δική μας την περίοδο της δικτατορίας. Σήμερα, λοιπόν, η Ρωσία, βρίσκεται εκτός. Πόσο την ενοχλεί; Πιθανώς λίγο, όχι όμως πολύ λίγο. Είχα την τιμή κατά τη θητεία μου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να οργανώσω και την τελευταία μέρα να ολοκληρώσω, την πλατφόρμα των Ρώσων αντιφρονούντων, ανθρώπων που ήταν εξόριστοι. Ήταν διψασμένοι, όπως και οι Έλληνες εξόριστοι στην περίοδο της δικτατορίας, να ακουστούν από ένα όργανο».

Απαντώντας σε ερώτηση εάν το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί στις σημερινές συνθήκες με τους ίδιους όρους, «δεν είναι μόνο οι πολεμικές συνθήκες» σημείωσε ο κ. Ρουσόπουλος και ανέφερε πως το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν διεθνώς ο πρώτος θεσμός που ψήφισε για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την Δημοκρατία οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Ανέφερε δε την δική του εμπειρία, όταν του ζητήθηκε να συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με τον επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης του προέδρου Ζελένσκι με την Ρωσία. Όταν ξεκίνησε η συνομιλία διαπίστωσε πως «κάτι δεν πήγαινε καλά» όπως είπε, και διέκοψε την συνομιλία.

«Για να αντιληφθώ λίγο αργότερα και χωρίς να έχω εκθέσει τον εαυτό μου ή το Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι ήταν το ολόγραμμα του στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι, και προσπαθούσε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να μου περάσει απόψεις ή να εκμαιεύσει απαντήσεις, οι οποίες θα εξέθεταν και εμένα και το Συμβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά .

«Υπάρχει μια ρήση, την οποία υιοθετώ και λέει πως η στρατηγική θα πρέπει να είναι το όπλο των αδυνάτων», απάντησε ερωτηθείς για το ποιες θα πρέπει να είναι οι συμμαχίες της Ελλάδος στη διεθνή συγκυρία.

«Η χώρα μας», συνέχισε, «μπορεί να έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ και αν διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική μπορεί να μην επιτρέψουμε σε κάποιους που επιβουλεύονται τη χώρα, να κάνουν το επόμενο βήμα. Βεβαίως, έχουμε διαρκώς προκλήσεις. Δεν είναι καινούργιες, ξεκινάνε από το 1974 και μετά και είναι διαρκείς. Η στρατηγική μας πρέπει να είναι σε σχέση με τις συμμαχίες που έχουμε, κυρίως στην Ευρώπη, καλό είναι να έχουμε όσο καλύτερη σχέση γίνεται με τις ΗΠΑ, είμαστε μέρος της Ευρώπης και της Ατλαντικής Συμμαχίας. Υπάρχει μια παρένθεση αυτή τη στιγμή, η οποία ακούει στο όνομα του νυν προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος έχει τη λογική να ξαναγυρίσουμε στις αυτοκρατορίες του 17ου και του 18ου αιώνα, με όλο το σεβασμό και στην ισχύ του προέδρου των ΗΠΑ και της χώρας αυτής, και ελπίζω πως μέσα από την υπομονή και την επιμονή στους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση θα φέρει κάποια αποτελέσματα. Μπορούμε να διατηρούμε και καλώς διατηρούμε όσο γίνεται καλές σχέσεις με την Τουρκία. Στρατηγική, θεσμική σοβαρότητα, υπηρέτηση των θεσμικών ευρωπαϊκών αρχών. Είναι σημαντικά όπλα».

Διαβάστε επίσης:

Αιχμές Παυλόπουλου: Κάθε φορά που στενεύει το κοστούμι του Συντάγματος, το αναθεωρούμε και το ευτελίζουμε

Ρήγμα στις σχέσεις με το Ισραήλ: Διάβημα από την Αθήνα για την χυδαιότητα του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ σε μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Έρευνα για τη διαρροή του διαλόγου Ανδρουλάκη-Δεμίρη – Οργή Κακλαμάνη, μιλά για εκτροπή, στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ