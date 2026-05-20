Κατακραυγή για την κακομεταχείριση των απαχθέντων του Flotilla – Διεθνείς αντιδράσεις και «μαχαίρια» στην ισραηλινή κυβέρνηση

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο στο οποίο φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, μετά την πειρατεία στα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραήλ.

Τα 430 μέλη του στολίσκου μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται η απάνθρωπη κράτηση των συμμετεχόντων της αποστολής, με τους ισραηλινούς να χτυπούν και να έχουν δεμένους πισθάγκωνα τους απαχθέντες, ενώ παίζει ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος εποπτεύει την αποκρουστική επιχείρηση απαγωγής, λέγοντας ότι θα βάλει τους ακτιβιστές μαζί με τους «τρομοκράτες», κυματίζει προκλητικά τη σημαία του Ισραήλ και φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ».

Το βίντεο δημοσίευσε ο ίδιος ο θρασύδειλος Μπεν-Γκβιρ, καμαρώνοντας…

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Ο Νετανιάχου «άδειασε» τον υπουργό για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε, καθώς «δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ». Οι «αξίες» του Ισραήλ, να υπενθυμίσουμε πως είναι οι σφαγές παιδιών στην Παλαιστίνη, οι φυλακές-κολαστήρια, τα βασανιστήρια κατά παλαιστίνιων κρατουμένων.

Διάβημα από την Αθήνα

Μετά την διεθνή οργή, αλλά και το άδειασμα από τον Νετανιάχου, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να ανακοινώσει ότι πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, με εντολή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Πάντως, η κίνηση της Αθήνας είναι πρωτοφανής, καθώς είναι η πρώτη φορά που αντιδρά σε τέτοιο βαθμό, μετά τη μετριοπαθή έως απαθή στάση της μέχρι τώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η πειρατεία του Ισραήλ συνέβη ανοιχτά της Κύπρου, ενώ πριν από μερικές μέρες είχε γίνει ανάλογη αναχαίτιση ανοιχτά της Κρήτης.

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Διεθνείς αντιδράσεις

Μέχρι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επέκρινε σήμερα τις «αξιοκαταφρόνητες ενέργειες» του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. «Ομόφωνη αγανάκτηση και καταδίκη απ’ όλους τους ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους (…) για τις απεχθείς πράξεις του Μπεν Γκβιρ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Χάκαμπι. «Ο στολίσκος ήταν μια ανόητη ενέργεια, αλλά ο Μπεν Γκβιρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του», πρόσθεσε.

Universal outrage & condemnation from every high-ranking Israeli official from @IsraeliPM @IsraelMFA @gidonsaar @IsraelPresident @yechielleiter @IsraelinUSA for despicable actions by Ben Gvir. Flotilla was stupid stunt, but Ben Gvir betrayed dignity of his nation.

Πάντως, η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε από την Ιταλία με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να καταδικάζουν τη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ κρίνοντας πως «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ είναι απαράδεκτες». Στο πλαίσιο αυτό, το ιταλικό ΥΠΕΞ θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν». Ιταλοί υπήκοοι είναι μεταξύ των κρατουμένων μελών του στολίσκου.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις.

«Οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Sumud, που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτηση στο X.

Ο Μπαρό δήλωσε ότι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου.

Les agissements de M. Ben Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, sont inadmissibles. J'ai demandé que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 20, 2026

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη» από το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός.

Αυτοί οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα… δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό», ανέφερε η υπουργός σε ανακοίνωσή της. Ζήτησε την «άμεση» απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι.

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, είναι μεταξύ των 430 ακτιβιστών που επέβαιναν στον στολίσκο που απέπλευσε από την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα.

Η Τουρκία, από όπου αναχώρησε ο «στολίσκος για τη Γάζα», καταδίκασε τη «βάρβαρη νοοτροπία» της ισραηλινής κυβέρνησης. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι ο Μπεν-Γκβιρ «για άλλη μια φορά έδειξε φανερά στον κόσμο τη βίαιη και βάρβαρη νοοτροπία της κυβέρνησης Νετανιάχου».

Η Πορτογαλία καταδίκασε την απαράδεκτη συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. «Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γβίρ και τη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους ακτιβιστές του στόλου, η οποία συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας.

Portugal strongly condemns the intolerable conduct of Israeli Minister Ben Gvir and the treatment inflicted on the flotilla activists, in a humiliating violation of human dignity.



The Portuguese Government has been in continuous contact with the Israeli authorities to ensure the… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) May 20, 2026

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ «εντελώς ανάρμοστες». «Ποια είναι η νομική βάση; Πρόκειται για ισραηλινά χωρικά ύδατα; Είναι ισραηλινό έδαφος; Σε περίπτωση σύγκρουσης, μπορούν να κατασχέσουν και να κρατήσουν πλοία τρίτων χωρών;», αναρωτήθηκε.

Εμφύλιος στην ισραηλινή κυβέρνηση

Έριδα στην ισραηλινή κυβέρνηση προκάλεσε το βίντεο με την μεταχείριση των ακτιβιστών. Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ όσο και ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου «άδειασαν» τον Μπεν-Γκβιρ.

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και δεν είναι η πρώτη φορά», εγκάλεσε ο Σάαρ τον Μπεν-Γκβιρ και πρόσθεσε «Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», κατέληξε.

גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה.

הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים – מחיילי צה״ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים.

לא, אתה לא הפנים של ישראל. https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Ο Μπεν-Γκβιρ δεν το άφησε να πέσει κάτω. Κατηγόρησε τον Σάαρ για ενδοτικότητα. «Αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου παρενέβη τονίζοντας ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών δεν σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Να σημειωθεί ότι σήμερα η Κνεσέτ ψήφισε τη διάλυση του κοινοβουλίου, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για πρόωρες εκλογές. Η εξέλιξη επιτρέπει στα κόμματα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση να ακολουθήσουν πιο εξόφθαλμα προσωπικές στατηγικές. Ο Μπεν-Γκβιρ είναι επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος του ακροδεξιού Otzma Yehudit, ενώ ο Γκιντεόν Σάαρ προέρχεται από το Likud του Νετανιάχου.



