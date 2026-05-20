Νορβηγικό δικαστήριο μπλοκάρει την έκδοση στην Ελλάδα ακτιβιστή για τα δικαιώματα των μεταναστών

Η απόφαση ενός νορβηγικού εφετείου να απορρίψει την έκδοση ενός ακτιβιστή που κατηγορείται για διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ανθρώπων στην Ελλάδα χαιρετίστηκε ως μια σπάνια νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανής από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον Τόμι Όλσεν, τον Νορβηγό ιδρυτή της ΜΚΟ Aegean Boat Report, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα, λέγοντας ότι οι ενέργειές του δεν ήταν μόνο νόμιμες, αλλά προστατεύονταν και από διεθνείς συνθήκες στις οποίες προσχώρησαν και οι δύο χώρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ζαχαρίας Κεσές, επικεφαλής της νομικής ομάδας του Όλσεν στην Αθήνα, δήλωσε: «Είναι μια μοναδική απόφαση. Η παρεμπόδιση ενός αιτήματος έκδοσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι ανήκουστη, γι’ αυτό και αυτή είναι μια τέτοια νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Τόμι κατηγορήθηκε για την παρακολούθηση και την αναφορά ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ένας παραλογισμός που αναγνωρίστηκε από το νορβηγικό δικαστήριο».

Ο Όλσεν συνελήφθη στο σπίτι του στο Τρούμσε, στις 16 Μαρτίου, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από την Ελλάδα. Αρχικά, ένα περιφερειακό δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα. Ο ακτιβιστής προσέβαλε την απόφαση ενώπιον του εφετείου Hålogaland στο Τρούμσε.

Εξηγώντας την απόφασή του, το εφετείο επικαλέστηκε τον κίνδυνο που τίθεται για την ελευθερία της έκφρασης του Όλσεν – ένα θεμελιώδες άρθρο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – σε περίπτωση έκδοσης. Δήλωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία, οι ενέργειές του, οι οποίες περιελάμβαναν την καταγραφή παραβιάσεων, την επικοινωνία με πρόσφυγες και την παροχή βοήθειας σε διαδικασίες ασύλου, δεν θεωρούνταν ποινικά αδικήματα.

Οι εισαγγελικές αρχές στη Νορβηγία ξεκαθάρισαν την Τρίτη ότι δεν θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Το Aegean Boat Report, που ιδρύθηκε από τον Όλσεν το 2017, είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για την φερόμενη πρακτική των «επαναπροωθήσεων» μεταναστών στο Αιγαίο. Οι ελληνικές αρχές αρνούνταν πάντα τις αναγκαστικές απελάσεις παρά τα στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως αδιάσειστα από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ελληνικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη απαντήσει στην απόφαση, υπέβαλαν το αίτημα έκδοσης νωρίτερα φέτος, ισχυριζόμενες ότι ο Όλσεν διηύθυνε εγκληματική οργάνωση για να εισάγει λαθραία ανθρώπους στη χώρα. Ομάδες υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, είχαν καλέσει τη Νορβηγία να μην εκδώσει τον Όλσεν, υποστηρίζοντας ότι η σύλληψή του προήλθε από κατάχρηση της νομοθεσίας κατά της «λαθρομετανάστευσης» και είχε ως τελικό στόχο να προκαλέσει πλήγμα στο κίνημα αλληλεγγύης μεταναστών.

AP

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως χώρα στα σύνορα της ΕΕ, η Ελλάδα έχει επιδιώξει να καταστείλει τις ΜΚΟ που βοηθούν μετανάστες. Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν περιοριστεί, με τον υπουργό Μετανάστευσης να έχει την υπερισχύουσα εξουσία να διαγράφει τις ΜΚΟ από ένα επίσημο μητρώο με ή χωρίς δικαστική απόφαση. Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών και πρόστιμο τουλάχιστον 50.000 ευρώ για μέλη ΜΚΟ που κρίνονται ένοχα για διευκόλυνση της εισόδου ή εξόδου «υπηκόων τρίτων χωρών» από και προς την Ελλάδα.

Ο Νορβηγός ακτιβιστής είχε κερδίσει ευρεία διεθνή υποστήριξη. Αντιδρώντας στη σύλληψή του, η Μαίρη Λόουλορ, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζήτησε την απόρριψη της υπόθεσης. «Η δίωξή του φαίνεται να αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας και καλά τεκμηριωμένης καταστολής ανθρώπων που κάνουν τέτοια εργασία στην Ελλάδα και στα σύνορα της ΕΕ», έγραψε σε μια ανάρτηση.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, το Human Rights Watch κάλεσε την Αθήνα να ανακαλέσει το ένταλμα σύλληψης και να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον του Νορβηγού.

Η Eva Cossé, ανώτερη ερευνήτρια Ευρώπης του οργανισμού με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε: «Η απόφαση του δικαστηρίου να μην εκδώσει τον Τόμι Όλσεν αποτελεί νίκη για το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άμεση απόκρουση της προσπάθειας της Ελλάδας να εξαγάγει την καταστολή της διαφωνίας. Ο Όλσεν εξακολουθεί να κινδυνεύει με πολιτικά κίνητρα δίωξης και έκδοσης, εφόσον το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης της Ελλάδας παραμένει σε ισχύ».

Ο κ. Κεσές δήλωσε στον Guardian ότι ήταν επιτακτική ανάγκη ο Όλσεν, ο οποίος δικάστηκε ερήμην, να έχει μια ημέρα στο δικαστήριο στην Ελλάδα, ώστε «να μπορέσει να αποδείξει την αθωότητά του».

Είπε: «Θα πιέσουμε τώρα για να διεξαχθεί δίκη το συντομότερο δυνατό. Το κατηγορητήριο εναντίον του αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης τάσης, σύμφωνα με την οποία η ελληνική αστυνομία παρενοχλεί δικαστικά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό τα δικαστήρια να τους κρίνουν τελικά αθώους».

