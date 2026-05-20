Κυριακή Γρίβα: Το ξέσπασμα της μητέρας της για την παραπομπή των αστυνομικών – «Η απόφαση άργησε δύο χρόνια»

Την αντίδραση της μητέρας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα προκάλεσε η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών για την εν ψυχρώ δολοφονία που συγκλόνισε τη χώρα, καθώς νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Η Δέσποινα Καλλέα, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, εξέφρασε αρχικά την ικανοποίησή της για την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη καθυστέρησε δραματικά, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η απόφαση αυτή άργησε δύο χρόνια».

Η μητέρα της Κυριακής δεν κατάφερε να κρύψει την αγανάκτησή της για τον χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου να δρομολογηθούν οι ποινικές διαδικασίες εις βάρος των αστυνομικών που είχαν βάρδια το μοιραίο βράδυ.

«Από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε, από τη στιγμή που είχαν πάει να καταθέσουν οι αστυνομικοί στην ανακρίτρια», ανέφερε η ίδια προσθέτοντας: «Όταν ο εισαγγελέας είδε τα πρώτα και τα δεύτερα βίντεο, τα ηχητικά, τη φράση “το περιπολικό δεν είναι ταξί” έκρινε ότι έπρεπε να παραμείνουν στις θέσεις τους; Άργησε αυτή η παραπομπή».

«Είναι οφθαλμοφανές ότι οι αστυνομικοί φέρουν ευθύνες και ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν δικαστεί και, μάλιστα, να έχουν καταδικαστεί γιατί είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του παιδιού μου». Επίσης, ίδια πρόσθεσε: «Η κόρη μου ήταν τρομοκρατημένη, όμως τα έκανε όλα σωστά. Άκουσε όλες αυτές τις καμπάνιες που λένε “μίλα”, “σπάσε τη σιωπή”, “ζήτα βοήθεια”, “πήγαινε στις Αρχές”. Η δολοφονία της, όμως, απέδειξε περίτρανα ότι οι αρχές δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν εμάς τις γυναίκες. Ο δολοφόνος βρίσκεται στο ψυχιατρείο αυτή τη στιγμή. Για ποιον λόγο παραμένει εκεί από τη στιγμή που το δικαστήριο έκρινε ότι έχει σώας τας φρένας και δεν έχει μειωμένο καταλογισμό;».

«Αυτό που ίσως απαλύνει λίγο την ψυχή μου και δικαιώνει την κόρη μου, είναι ότι επιτέλους τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους σε σχέση με τους αστυνομικούς. Από την πρώτη στιγμή δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν, απλά παρακολουθούσαν. Δεν τους έλειπε μόνο η αίσθηση του καθήκοντος, αλλά ακόμη και η ενσυναίσθηση».

Διαβάστε επίσης:

Final Four 2026: Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ – Απαγόρευση συναθροίσεων και πορειών στο κέντρο της Αθήνας

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση Ισπανού ορειβάτη

Πώς έγινε το τροχαίο στην Αττική Οδό με νεκρό έναν μοτοσικλετιστή – Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ για την εμπλοκή περιπολικού