Final Four 2026: Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ – Απαγόρευση συναθροίσεων και πορειών στο κέντρο της Αθήνας

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Final Four η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από την 06.00΄ ώρα της 21-5-2026 έως και την 06.00΄ώρα 25-5-2026 στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα απαγορεύονται οι πορείες στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος-Ριζάρη.

Η απαγόρευση, όπως τονίζει η αστυνομία, επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και ερείδεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν θέματι αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας της.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην ανωτέρω οριοθετημένη περιοχή.

Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων.

Παράλληλα, τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Το μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο, διότι ηπιότερα μέτρα δεν επαρκούν για την αποτελεσματική πρόληψη των ανωτέρω κινδύνων ενώ είναι αναλογικό, καθώς έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένα οριοθετημένη περιοχή και περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

